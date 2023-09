Tim Gajser (Honda) vence a corrida 1, Koch P8

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Primeira ronda da classe MXGP em Matterley Basin (Grã-Bretanha). Maxime Renaux(Yamaha) e Alberto Forato(KTM), que caíram na corrida de qualificação de sábado, não puderam competir nas mangas de domingo. O piloto holandês da Yamaha, Glenn Coldenhoff, fez o holeshot na primeira bateria e assumiu a liderança à frente de Jorge Prado (GASGAS) e Tim Gajser (Honda). Coldenhoff liderou a corrida durante 11 voltas. Prado manteve-se em P2 no seu "slipstream", mas uma queda atirou o espanhol para trás na volta 6. Prado teve de abandonar a pista, mas conseguiu regressar a P4 atrás de Coldenhoff, Gajser e Seewer.

Depois disso, os quatro primeiros ficaram próximos uns dos outros e travaram duelos emocionantes por cada pedaço de chão. Gajser ataca o líder Coldenhoff várias vezes. Foi apenas na volta 12 de 14 que conseguiu a manobra decisiva na zona de uma curva à esquerda. O esloveno assumiu a liderança e conseguiu distanciar-se rapidamente alguns metros. Pouco depois, Seewer também ultrapassa Coldenhoff. No final, Prado não conseguiu aproximar-se o suficiente de Coldenhoff e do terceiro lugar. Gajser venceu a corrida com uma vantagem de 1,6 segundos sobre Seewer, Coldenhoff e Prado.

O piloto alemão da Kosak KTM, Tom Koch, arrancou na zona dos 10 primeiros e chegou ao 8º lugar na corrida. O turíngio alcançou assim o seu melhor resultado da época. Maximilian Spies(KTM) terminou em 18º lugar e assim garantiu mais 3 pontos no Campeonato do Mundo.

MXGP Matterley Basin, 1ª ronda:

1º Tim Gajser(SLO), Honda

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4º Jorge Prado(ESP), GASGAS

5º Romain Febvre (F), Kawasaki

6º Ruben Fernandez (E), Honda

7º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8º Tom Koch (D), KTM

9º Pauls Jonass(LT), Honda

10º Benoit Paturel (F), Yamaha

11º Valentin Guillod (CH), Honda

12º Harri Kullas(EST), Yamaha

13º Ben Watson (GB), Beta

14º Alessandro Lupino (I), Beta

15º Cornelius Toendel(NOR), Honda

16º Brian Bogers (NL), Honda

17º Ivo Monticelli (I), GASGAS

18º Maximilian Spies (D), KTM

19º Adam Sterry (GB), KTM

20º Alvin Östlund (S), Honda

...

DNS. Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM