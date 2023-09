Tim Gajser (HRC) : Victoire en Grand Prix à Matterley Basin

Le pilote officiel Yamaha Glenn Coldenhoff a de nouveau tiré le holeshot lors de la deuxième course de Matterley Basin, juste devant le champion du monde déjà couronné Jorge Prado (GASGAS). L'Espagnol a attaqué dès le début, mais a glissé par-dessus la roue avant au deuxième virage, ce qui a fait passer tout le peloton devant lui. Prado n'a ensuite pu que limiter les dégâts. Il a terminé la course en 18e position.

Le vainqueur de la manche 1, Tim Gajser (Honda), a dépassé Coldenhoff au troisième tour dans la section rythmique et a pris la tête de la course. Le Slovène s'est ensuite rapidement détaché et a également remporté la deuxième manche avec une performance souveraine. Gajser s'est imposé devant Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) et Jeremy Seewer(Yamaha). Glenn Coldenhoff, qui avait réalisé tant de tours en tête lors de ce Grand-Prix, a manqué de peu le podium à la fin de la journée.

"C'est une bonne chose de terminer la saison avec une nouvelle victoire en Grand Prix", a déclaré le vainqueur Gajser après la course. "Cela me permet maintenant d'emporter la confiance nécessaire pour la pause hivernale et pour l'année prochaine, j'espère être à nouveau devant dès le début pour me battre avec les autres gars pour le titre".

Le pilote allemand de Kosak-KTM, Tom Koch, a également réalisé une bonne performance lors de la deuxième manche et a terminé la course à la 9e place, ce qui a même permis au Thuringien de gagner une place dans le classement du championnat du monde. Il a dépassé Alessandro Lupino et a terminé la saison en tant que meilleur pilote allemand de MXGP à la 18e place, tandis que son coéquipier Maximilian Spies a franchi la ligne d'arrivée à la 16e place. Le Brandebourgeois a terminé sa première saison MXGP à la 21e place.

Si la chute de Jorge Prado en début de course n'a plus eu d'incidence sur le classement final du championnat du monde des pilotes, elle a en revanche eu des conséquences sur le classement des constructeurs : GASGAS a été évincé de la dernière course par Yamaha avec seulement deux points.

MXGP Matterley Basin:

1. Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7. Pauls Jonass(LT), Honda, 9-7

8. Tom Koch (D), KTM, 8-9

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11. Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12. Harri Kullas(EST), Yamaha, 12-13

13. Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17. Cornelius Toendel(NOR), Honda, 15-17

18. Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20. Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS . Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS : Alberto Forato (I), KTM

Classement final du championnat du monde 2023 :

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 921

2 : Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7. Alberto Forato (I), KTM, 490

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18. Tom Koch (D), KTM, 187

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classement des constructeurs 2023 :

1. Yamaha, 939

2. GASGAS, 937

3. Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. Beta, 324

7. Husqvarna, 80