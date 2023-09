Tim Gajser (HRC): Vittoria del Gran Premio a Matterley Basin

Ilpilota ufficiale Yamaha Glenn Coldenhoff ha nuovamente conquistato l'holeshot nella seconda gara a Matterley Basin, davanti al già incoronato campione del mondo Jorge Prado (GASGAS). Lo spagnolo ha attaccato fin dall'inizio, ma è scivolato con la ruota anteriore a terra nella seconda curva, così che tutto il gruppo lo ha superato. In seguito, Prado ha potuto solo limitare i danni. Ha concluso la gara in P18.

Il vincitore della manche 1, Tim Gajser (Honda) ha passato Coldenhoff nella sezione ritmica al terzo giro e ha preso il comando. Lo sloveno è stato poi in grado di staccarsi rapidamente e ha vinto anche la seconda manche con una prestazione convincente. Gajser ha vinto davanti a Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) e Jeremy Seewer(Yamaha). Glenn Coldenhoff, che aveva completato molti giri di testa in questo Gran Premio, ha mancato di poco il podio alla fine della giornata.

"È bello concludere la stagione con un'altra vittoria in un Gran Premio", ha dichiarato il vincitore Gajser dopo la gara. "Con questa vittoria mi porto la fiducia necessaria per la pausa invernale e per il prossimo anno spero di essere di nuovo in testa fin dall'inizio per lottare per il titolo con gli altri ragazzi ".

Anche il pilota tedesco della Kosak KTM Tom Koch ha fatto una buona prestazione nella seconda gara e ha concluso al 9° posto, il che significa che il pilota della Turingia è riuscito a migliorare la sua posizione nella classifica del Campionato del Mondo di un posto. Ha superato Alessandro Lupino e ha concluso la stagione come miglior pilota tedesco in MXGP al 18° posto, mentre il suo compagno di squadra Maximilian Spies ha tagliato il traguardo in P16. Il Brandeburghese ha concluso la sua prima stagione MXGP al 21° posto.

La caduta di Jorge Prado all'inizio della gara non ha avuto alcun effetto sulla classifica finale dei piloti, ma ha avuto conseguenze per la classifica dei costruttori: GASGAS è stata superata da Yamaha per soli 2 punti nell'ultima gara.

MXGP Matterley Basin:

1° Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1.

2° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3° Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7° Pauls Jonass(LT), Honda, 9-7

8° Tom Koch (D), KTM, 8-9

9° Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11° Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12° Harri Kullas(EST), Yamaha, 12-13

13° Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14° Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16° Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17° Cornelius Toendel(NOR), Honda, 15-17

18° Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19° Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20° Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS. Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classifica finale del Campionato del mondo 2023:

1° Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7° Alberto Forato (I), KTM, 490

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18. Tom Koch (D), KTM, 187

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classifica costruttori 2023:

1. Yamaha, 939

2° GASGAS, 937

3° Kawasaki, 870

4° Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80