Tim Gajser (HRC): Vitória no Grande Prémio em Matterley Basin

Com uma vitória dupla, o piloto esloveno da HRC venceu o final da época do Campeonato do Mundo de Motocross em Matterley Basin (Grã-Bretanha), à frente de Jeremy Seewer (Yamaha) e Romain Febvre (Kawasaki).

Opiloto de fábrica da Yamaha, Glenn Coldenhoff, voltou a fazer o holeshot na segunda corrida em Matterley Basin, mesmo à frente do já campeão do mundo Jorge Prado (GASGAS). O espanhol atacou desde o início, mas deslizou a roda dianteira para o chão na segunda curva, o que fez com que todo o pelotão o ultrapassasse. Depois disso, Prado só conseguiu limitar os danos. Terminou esta corrida em P18.

O vencedor da Heat 1, Tim Gajser (Honda) passou Coldenhoff na secção de ritmo na volta 3 e assumiu a liderança. O esloveno conseguiu então afastar-se rapidamente e também venceu a segunda bateria com um desempenho dominante. Gajser venceu à frente de Romain Febvre (Kawasaki), Ruben Fernandez (Honda) e Jeremy Seewer(Yamaha). Glenn Coldenhoff, que completou tantas voltas na frente neste Grande Prémio, falhou por pouco o pódio no final do dia.

"É bom terminar a época com outra vitória no Grande Prémio", disse o vencedor Gajser após a corrida. "Com isto levo agora a confiança necessária para a pausa de inverno e para o próximo ano espero estar de novo na frente desde o início para lutar pelo título com os outros pilotos."

O piloto alemão da Kosak KTM, Tom Koch, também teve um bom desempenho na segunda corrida e terminou em 9º lugar, o que significa que o piloto da Turíngia conseguiu melhorar a sua posição na classificação do Campeonato do Mundo em um lugar. Ele passou Alessandro Lupino e terminou a temporada como o melhor piloto alemão de MXGP em 18º lugar, enquanto o seu companheiro de equipa Maximilian Spies cruzou a linha de chegada em P16. O Brandenburger terminou a sua primeira época de MXGP em 21º lugar.

A queda de Jorge Prado no início da corrida não teve qualquer efeito na classificação final dos pilotos, mas teve consequências na classificação dos construtores: a GASGAS foi ultrapassada pela Yamaha por apenas 2 pontos na última corrida.

MXGP Matterley Basin:

1º Tim Gajser(SLO), Honda, 1-1.

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7º Pauls Jonass(LT), Honda, 9-7

8º Tom Koch (D), KTM, 8-9

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11º Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12º Harri Kullas(EST), Yamaha, 12-13

13º Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14º Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16º Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17º Cornelius Toendel(NOR), Honda, 15-17

18º Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19º Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20º Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS. Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classificação final do Campeonato do Mundo de 2023:

1º Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2.º Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3.º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7º Alberto Forato (I), KTM, 490

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18. Tom Koch (D), KTM, 187

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126

Classificação dos fabricantes 2023:

1. Yamaha, 939

2º GASGAS, 937

3º Kawasaki, 870

4º Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80