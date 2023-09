Jeremy Seewer (Yamaha): Codo herida abierta de nuevo

Jeremy Seewer se aseguró la victoria en el Gran Premio de la categoría MXGP en Maggiora casi sin darse cuenta. Todo allí estaba bajo el signo del éxtasis y el júbilo por los títulos mundiales del italiano Andrea Adamo (Red Bull KTM) y Jorge Prado (Red Bull GASGAS) para el Pierer Group y, en el caso de Prado, para el equipo italiano de la familia de Carli.

Desde Maggiora también se ha fijado la tercera plaza de Seewer en el Campeonato del Mundo. Importante para el piloto de 28 años de Bülach: también terminó la temporada 2023 como el mejor clasificado de la categoría MXGP en el equipo oficial Yamaha. En Matterely Basin, el piloto suizo terminó la temporada en 2ª y 4ª posición, lo que le situó en 2ª posición en la clasificación diaria.

Una caída en la carrera clasificatoria del sábado, tras una colisión con el piloto español de HRC Rubén Fernández, dejó a Seewer con algunos dolores en su codo ya dañado para el día de la carrera. "Terminar la temporada con fuerza es bonito, he pilotado con solidez, ha sido un buen día. Tuve un sábado duro y reabrí mi herida de Maggiora cuando me caí. Sabía que iba a ser duro, sólo quería sobrevivir de alguna manera, pero acabé pilotando muy bien. Me dolía bastante, así que el domingo fue una última carrera dura".

El hombre del dorsal 91 prosiguió: "Fue una pena que perdiera la tercera posición al final de la carrera 2 (a manos de Rubén Fernández, el autor), pero eso no tuvo ningún efecto en la clasificación diaria. Es bonito haber podido terminar la temporada con un signo de exclamación. Creo que puedo estar orgulloso. Ahora me concentro en el MXoN, aún queda esta carrera. Estoy deseando que llegue y después nos merecemos unas vacaciones".

Resultados MXGP Matterley Basin/GB:

1º Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5º Rubén Fernández (E), Honda, 6-3

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7º Pauls Jonass (LV), Honda, 9-7

8º Tom Koch (D), KTM, 8-9

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11º Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12º Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13º Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14º Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16º Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17º Cornelius Toendel (N), Honda, 15-17

18º Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19º Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20º Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Clasificación final del Campeonato del Mundo 2023:

1º Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2º Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5º Rubén Fernández (E), Honda, 654

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7º Alberto Forato (I), KTM, 490

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18º Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126



Clasificación de constructores 2023:

1. Yamaha, 939

2º GASGAS, 937

3º Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80