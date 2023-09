Jeremy Seewer (Yamaha) : Blessure au coude rouverte

Jeremy Seewer s'est assuré la victoire du Grand Prix dans la catégorie MXGP à Maggiora, presque sans s'en rendre compte. Tout y était placé sous le signe de l'extase et de la joie après les titres de champion du monde de l'Italien Andrea Adamo (Red Bull KTM) et de Jorge Prado (Red Bull GASGAS) pour le groupe Pierer et, dans le cas de Prado, pour l'équipe italienne de la famille de Carli.

La troisième place de Seewer au championnat du monde est également acquise depuis Maggiora. Important pour le Bülachois de 28 ans : il a également terminé la saison 2023 dans la catégorie MXGP en tant que pilote le mieux classé dans l'équipe d'usine Yamaha. A Matterely Basin, le Suisse a terminé à la deuxième et à la quatrième place, se classant ainsi deuxième au classement du jour.

Un crash lors de la course de qualification du samedi, après une collision avec le pilote espagnol du HRC Ruben Fernandez, a valu à Seewer quelques douleurs au coude déjà endommagé pour le jour de la course. "Terminer la saison en force est sympa, j'ai roulé solidement - c'était une bonne journée. J'ai eu un samedi difficile et en tombant, j'ai rouvert ma blessure de Maggiora. Je savais que ça allait être dur, je voulais juste survivre, mais j'ai vraiment bien roulé à la fin. C'était assez douloureux et donc un dernier dimanche de course difficile".

L'homme au numéro 91 poursuit : "C'était dommage de perdre la P3 à la fin de la course 2 (à Ruben Fernandez - l'auteur), mais cela n'a pas eu d'incidence sur le classement du jour. Je suis content d'avoir pu terminer la saison sur un point d'exclamation. Je pense que je peux être fier. Maintenant, je me concentre sur le MXoN, il y a encore cette course. Je m'en réjouis et après cela, nous aurons bien mérité un peu de vacances".

Résultats MXGP Matterley Basin/GB :

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7. Pauls Jonass (LV), Honda, 9-7

8. Tom Koch (D), KTM, 8-9

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11. Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12. Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13. Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15. Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17. Cornelius Toendel (N), Honda, 15-17

18. Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19. Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20. Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS : Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS : Alberto Forato (I), KTM

Classement final du championnat du monde 2023 :

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 921

2 : Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7. Alberto Forato (I), KTM, 490

8. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18. Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126



Classement des constructeurs 2023 :

1. Yamaha, 939

2. GASGAS, 937

3. Kawasaki, 870

4. Honda, 786

5. KTM, 749

6. Beta, 324

7. Husqvarna, 80