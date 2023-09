Jeremy Seewer (Yamaha): Gomito di nuovo aperto

Jeremy Seewer si è assicurato la vittoria del Gran Premio della categoria MXGP a Maggiora quasi inosservato. Tutto era all'insegna dell'estasi e dell'esultanza per i titoli mondiali degli italiani Andrea Adamo (Red Bull KTM) e Jorge Prado (Red Bull GASGAS) per il Gruppo Pierer e, nel caso di Prado, per il team italiano della famiglia de Carli.

Anche il terzo posto di Seewer nel Campionato del Mondo è stato fissato da Maggiora. Importante per il 28enne di Bülach: ha anche concluso la stagione 2023 come miglior pilota della classe MXGP nel team Yamaha factory. A Matterely Basin, il pilota svizzero ha concluso la stagione con un 2° e un 4° posto, che lo hanno portato al 2° posto nella classifica di giornata.

Una caduta nella gara di qualificazione di sabato, a seguito di una collisione con il pilota spagnolo HRC Ruben Fernandez, ha lasciato Seewer con qualche dolore al gomito già danneggiato per il giorno della gara. "Finire bene la stagione è bello, ho corso bene, è stata una buona giornata. Ho avuto un sabato difficile e ho riaperto la ferita di Maggiora quando sono caduto. Sapevo che sarebbe stata dura, volevo solo sopravvivere in qualche modo, ma alla fine ho corso molto bene. È stato abbastanza doloroso, quindi l'ultima gara di domenica è stata dura".

L'uomo con il numero 91 ha continuato: "È stato un peccato aver perso la P3 alla fine di gara 2 (a favore di Ruben Fernandez - l'autore), ma questo non ha influito sulla classifica giornaliera. È bello poter concludere la stagione con un punto esclamativo. Credo di poter essere orgoglioso. Ora mi concentro sull'MXoN, c'è ancora questa gara. Non vedo l'ora e dopo ci meritiamo un po' di vacanza".

Risultati MXGP Matterley Basin/GB:

1° Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3° Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7° Pauls Jonass (LV), Honda, 9-7

8° Tom Koch (D), KTM, 8-9

9° Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10° Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11° Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12° Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13° Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14° Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15° Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16° Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17° Cornelius Toendel (N), Honda, 15-17

18° Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19° Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20° Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classifica finale del Campionato del mondo 2023:

1° Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2° Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3° Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4° Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5° Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6° Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7° Alberto Forato (I), KTM, 490

8° Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18° Tom Koch (D), KTM, 187

21. Maximilian Spies (D), KTM, 126



Classifica costruttori 2023:

1. Yamaha, 939

2° GASGAS, 937

3° Kawasaki, 870

4° Honda, 786

5. KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80