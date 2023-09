Jeremy Seewer (Yamaha): Cotovelo aberto novamente

O piloto de fábrica suíço da Yamaha, Jeremy Seewer, conquistou um forte segundo lugar na classificação diária no final da temporada em Matterley Basin, com o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Motocross MXGP já assegurado.

Jeremy Seewer garantiu a vitória do Grande Prémio na categoria MXGP em Maggiora quase sem ser notado. Tudo ali estava sob o signo do êxtase e do júbilo pelos títulos de Campeão do Mundo dos italianos Andrea Adamo (Red Bull KTM) e Jorge Prado (Red Bull GASGAS) para o Grupo Pierer e, no caso de Prado, para a equipa italiana da família de Carli.

O terceiro lugar de Seewer no Campeonato do Mundo também já está definido desde Maggiora. Importante para o jovem de 28 anos de Bülach: ele também terminou a temporada de 2023 como o piloto mais bem colocado na classe MXGP na equipe de fábrica da Yamaha. Em Matterely Basin, o piloto suíço terminou a temporada em 2º e 4º lugar, o que o colocou em 2º lugar na classificação diária.

Um acidente na corrida de qualificação de sábado, na sequência de uma colisão com o piloto espanhol da HRC Ruben Fernandez, deixou Seewer com algumas dores no cotovelo já danificado para o dia da corrida. "Terminar a época em força é bom, andei bem - foi um bom dia. Tive um sábado difícil e reabri a ferida de Maggiora quando caí. Sabia que ia ser difícil, só queria sobreviver de alguma forma, mas acabei por correr muito bem. Foi bastante doloroso, por isso foi uma última corrida difícil no domingo".

O homem com o número 91 continuou: "Foi uma pena ter perdido o P3 no final da corrida 2 (para Ruben Fernandez - o autor), mas isso não teve qualquer efeito na classificação diária. É bom poder terminar a época com um ponto de exclamação. Acho que posso estar orgulhoso. Agora estou a concentrar-me no MXoN, ainda há esta corrida. Estou ansioso por isso e depois disso merecemos um pouco de férias."

Resultados MXGP Matterley Basin/GB:

1º Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-4

3º Romain Febvre (F), Kawasaki, 5-2

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 6-3

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

7º Pauls Jonass (LV), Honda, 9-7

8º Tom Koch (D), KTM, 8-9

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 11-8

10º Jorge Prado (E), GASGAS, 4-18

11º Ben Watson (GB), Beta, 13-11

12º Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-13

13º Brian Bogers (NL), Honda, 16-10

14º Alessandro Lupino (I), Beta, 14-12

15º Ivo Monticelli (I), GASGAS, 17-14

16º Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-25

17º Cornelius Toendel (N), Honda, 15-17

18º Adam Sterry (GB), KTM, 19-15

19º Maximilian Spies (D), KTM, 18-16

20º Alvin Östlund (S), Honda, 20-19

...

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Alberto Forato (I), KTM

Classificação final do Campeonato do Mundo de 2023:

1º Jorge Prado (E), GASGAS, 921.

2.º Romain Febvre (F), Kawasaki, 854

3.º Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 759

4º Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 695

5º Ruben Fernandez (E), Honda, 654

6º Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 599

7º Alberto Forato (I), KTM, 490

8º Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456

9º Valentin Guillod (CH), Honda, 363

10º Maxime Renaux (F), Yamaha, 314

...

18º Tom Koch (D), KTM, 187

21º Maximilian Spies (D), KTM, 126



Classificação dos fabricantes 2023:

1. Yamaha, 939

2º GASGAS, 937

3º Kawasaki, 870

4º Honda, 786

5º KTM, 749

6. beta, 324

7. Husqvarna, 80