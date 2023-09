Jeremy Seewer, troisième au championnat du monde : analyse critique de ses erreurs

Le pilote suisse de motocross MXGP Jeremy Seewer dispute à Ernée sa dernière course pour Yamaha, passe chez Kawasaki pour 2024 et parle ouvertement de la saison qui vient de s'écouler.

Le Motocross des Nations (MXoN) qui se déroulera début octobre à Ernée en France sera la dernière apparition de Jeremy Seewer au guidon d'une Yamaha. Après cinq années passées au sein de l'équipe d'usine, le Bülachois rejoindra en 2024 Kawasaki, l'équipe gérée par le groupe Ice-One de l'ex-star de Formule 1 Kimi Räikkönen.

Seewer est déjà triple vice-champion du monde dans la catégorie MXGP, auquel s'ajoutent deux titres de vice-champion en MX2. Il a terminé l'année 2023 à la troisième place, juste derrière son futur coéquipier, le Français Romain Febvre (31 ans). Seewer a donc une fois de plus été le meilleur pilote dans le vaste camp Yamaha MXGP. C'est probablement le Belge Jago Geerts, promu en MX2, qui y prendra place en 2024 aux côtés de Maxime Renaux et Glenn Coldenhoff.

Pour Seewer, Kawasaki Racing sera une sorte de nouveau départ. Il ne le cache d'ailleurs pas et veut planifier ce départ avec minutie. "Si je regarde la saison en arrière, je peux dire qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas", explique le pilote de 29 ans. "Mais en somme, je peux être fier de moi. Gagner une médaille de bronze en MXGP n'est jamais facile. Beaucoup d'autres pilotes aimeraient beaucoup avoir cette médaille, la souhaiteraient. Mais à la fin, je veux bien sûr gagner. Je vais maintenant réfléchir à tout cela. Je veux voir comment je peux m'améliorer. Je veux aussi analyser quelles étaient les erreurs, comment je peux les éviter la prochaine fois et toutes ces choses. Maintenant, il y a le MXoN".