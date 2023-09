Jeremy Seewer, terzo classificato al Campionato del Mondo: analisi degli errori critici

Il pilota svizzero di motocross MXGP Jeremy Seewer corre la sua ultima gara per la Yamaha a Ernée, passa alla Kawasaki per il 2024 e parla apertamente della stagione che ha rischiato di finire.

Il Motocross delle Nazioni (MXoN) di Ernée in Francia all'inizio di ottobre sarà l'ultima apparizione di Jeremy Seewer in sella alla Yamaha. Dopo cinque anni con la squadra ufficiale, il pilota di Bülach passerà nel 2024 alla Kawasaki, la squadra gestita dall'ex stella della Formula 1 Kimi Räikkönen, la squadra Ice One.

Seewer è già tre volte secondo nella classe MXGP e due volte secondo in MX2. Ha concluso il 2023 al terzo posto, subito dopo il suo futuro compagno di squadra, il francese Romain Febvre (31). Seewer è stato quindi ancora una volta il miglior pilota dell'ampio schieramento Yamaha MXGP. Il belga Jago Geerts, emergente della MX2, prenderà probabilmente il posto di Maxime Renaux e Glenn Coldenhoff nel 2024.

Per Seewer, Kawasaki Racing sarà una sorta di nuovo inizio. Non lo nasconde e vuole pianificare questo inizio con meticolosità. "Quando guardo indietro alla stagione, posso dire che ci sono stati molti alti e bassi", dice il 29enne. "Ma nel complesso posso essere orgoglioso di me stesso. Vincere una medaglia di bronzo in MXGP non è mai facile. Molti altri piloti vorrebbero avere questa medaglia, la desidererebbero. Ma alla fine, ovviamente, voglio vincere. Ora rifletterò su tutto. Voglio vedere come posso migliorare. Voglio anche analizzare quali sono stati gli errori, come posso evitarli la prossima volta e tutte queste cose. Ora c'è l'MXoN".