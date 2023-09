Jeremy Seewer, terceiro classificado no Campeonato do Mundo: análise dos erros críticos

O Motocross das Nações (MXoN) em Ernée, França, no início de outubro, será a última aparição de Jeremy Seewer na Yamaha. Após cinco anos com a equipa de fábrica, o piloto de Bülach vai mudar para a Kawasaki, a equipa gerida pela equipa Ice One da antiga estrela da Fórmula 1 Kimi Räikkönen, em 2024.

Seewer já é três vezes vice-campeão na classe MXGP, além de dois títulos de vice-campeão em MX2. Terminou 2023 em terceiro lugar, imediatamente atrás do seu futuro companheiro de equipa Romain Febvre (31), de França. Seewer foi, assim, mais uma vez o melhor piloto no amplo acampamento Yamaha MXGP. O jovem belga da MX2, Jago Geerts, provavelmente assumirá o lugar ao lado de Maxime Renaux e Glenn Coldenhoff em 2024.

Para Seewer, a Kawasaki Racing será uma espécie de novo começo. Ele não esconde isso e quer planear este início com meticulosidade. "Quando olho para trás na época, posso dizer que houve muitos altos e baixos", diz o piloto de 29 anos. "Mas posso estar orgulhoso de mim mesmo no geral. Ganhar uma medalha de bronze no MXGP nunca é fácil. Muitos outros pilotos gostariam de ter esta medalha, desejavam-na. Mas no final, claro, eu quero ganhar. Agora vou refletir sobre tudo. Quero ver como posso melhorar. Também quero analisar quais foram os erros, como posso evitá-los na próxima vez e todas estas coisas. Agora é o MXoN".