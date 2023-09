Por qué se cayó Jeffrey Herlings (KTM) en Arnhem

El piloto oficial de Red Bull KTM Jeffrey Herlings ha tenido una temporada complicada. Hasta el Gran Premio de Alemania, a principios de junio, todo iba según lo previsto. Al principio, "The Bullet" necesitó un par de pruebas del Campeonato del Mundo para recuperar el ritmo tras su año de descanso por lesión, pero en el 6º Gran Premio de España, el holandés firmó un impecable doblete. En la siguiente carrera, en Francia, hubo un contratiempo cuando primero se rompió la goma de sus gafas, por lo que tuvo que ir al "Goggle Lane" para cambiarlas, y más tarde se dobló el reposapiés, por lo que tuvo que abandonar la carrera. Otra doble victoria en Kegums y, una semana más tarde, el drama de Teutschenthal, donde se rompió la vértebra cervical C5 y se perdió los 4 Grandes Premios siguientes. Herlings regresó para los dos Grandes Premios escandinavos de Finlandia y Suecia, pero aún no estaba realmente en forma. Pero en su Gran Premio de casa, en Arnhem, Herlings quiso volver a su forma normal, pero salió volando ya en los entrenamientos y se rompió la clavícula. Esto significaba que la temporada 2023 era definitivamente historia para él.

La sección de la pista en la que se estrelló era llana y poco espectacular. Se habían formado algunas olas en la arena en la curva de la derecha, pero esos obstáculos no pueden impresionar a un especialista en arena del calibre de Jeffrey Herlings. En el vídeo se puede oír cómo aullaba su motor poco antes del accidente.

¿Cómo pudo llegar al despegue en ese momento? "Salté de marcha, así que estaba en punto muerto y no tenía propulsión", explicó Herlings en el último episodio de 'Behind the Bullet'. "No fue una piedra, no fue mi pie. No lo sé, pero definitivamente no fueron daños de la moto. Debió de ser pura mala suerte que algo tocara la palanca de cambios. Ni siquiera fue un accidente grave, pero la moto me golpeó y me rompió la clavícula. Fue una rotura limpia".