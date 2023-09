Pourquoi Jeffrey Herlings (KTM) est parti à Arnhem

Le pilote officiel Red Bull KTM Jeffrey Herlings a vécu une saison ratée. Jusqu'au Grand Prix d'Allemagne début juin, tout se déroulait comme prévu. Au début, 'The Bullet' a eu besoin de quelques courses de championnat du monde pour se remettre en route après son absence d'un an pour cause de blessure, mais lors du 6e Grand-Prix en Espagne, le Néerlandais a réalisé un doublé impeccable. La course suivante, en France, a été marquée par la rupture de l'élastique de ses lunettes de protection, qui l'a obligé à se rendre à la "Goggle Lane" pour les remplacer, puis par la déformation de son repose-pied, ce qui l'a contraint à abandonner. S'en est suivi un autre doublé à Kegums et, une semaine plus tard, le drame de Teutschenthal, où il s'est cassé la vertèbre cervicale C5 et a manqué les 4 Grands-Prix suivants. Lors des deux manches scandinaves en Finlande et en Suède, Herlings était de nouveau présent, mais pas encore vraiment en forme. Mais lors de son Grand Prix à domicile à Arnhem, Herlings a voulu revenir à sa forme normale, mais il s'est envolé dès l'entraînement et s'est cassé la clavicule. La saison 2023 était donc définitivement de l'histoire ancienne pour lui.

Le passage du circuit où il a chuté était plat et peu spectaculaire. Quelques vagues s'étaient certes formées dans le sable du virage à droite, mais de tels obstacles ne peuvent pas impressionner un spécialiste du sable du calibre de Jeffrey Herlings. Dans la vidéo, on peut entendre le moteur de ce dernier hurler juste avant la chute.

Comment le départ a-t-il pu se produire à cet endroit ? "J'ai sauté un rapport, j'étais donc au point mort et je n'avais plus de propulsion", a expliqué Herlings dans le dernier épisode de 'Behind the Bullet'. "Ce n'était pas une pierre, ce n'était pas mon pied. Je ne sais pas, mais ce n'était certainement pas un accident de moto. Ce doit être de la pure malchance, quelque chose a touché le levier de vitesse. Ce n'était même pas un accident grave, mais la moto m'a heurté et m'a cassé la clavicule. C'était une fracture nette".