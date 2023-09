Perché Jeffrey Herlings (KTM) è caduto ad Arnhem

Il pilota della Red Bull KTM Jeffrey Herlings ha avuto una stagione difficile. Fino al Gran Premio di Germania, all'inizio di giugno, tutto stava andando secondo i piani. Inizialmente, "The Bullet" aveva bisogno di un paio di gare del Campionato del Mondo per riprendere il ritmo dopo la pausa di un anno per infortunio, ma al sesto Gran Premio in Spagna, l'olandese ha realizzato una doppietta impeccabile. Nella gara successiva, in Francia, la situazione si è complicata: prima si è rotto l'elastico degli occhiali, per cui ha dovuto recarsi alla "Goggle Lane" per cambiarli, e poi si è piegata la pedana, per cui ha dovuto abbandonare la gara. Seguì un'altra doppia vittoria a Kegums e una settimana dopo il dramma di Teutschenthal, dove si ruppe la vertebra cervicale C5 e saltò i successivi 4 Gran Premi. Herlings tornò per i due appuntamenti scandinavi in Finlandia e Svezia, ma non era ancora in forma. Nel Gran Premio di casa ad Arnhem Herlings voleva tornare alla sua forma normale, ma già durante le prove volò via e si ruppe la clavicola. Questo significava che la stagione 2023 era definitivamente archiviata per lui.

Il tratto di pista in cui si è schiantato era piatto e poco spettacolare. Nella curva a destra si erano formate alcune onde nella sabbia, ma questi ostacoli non possono impressionare uno specialista della sabbia del calibro di Jeffrey Herlings. Nel video si può sentire l'ululato del motore poco prima dell'incidente.

Come poteva arrivare al decollo a questo punto? "Ho saltato la marcia, quindi ero in folle e non avevo propulsione", ha spiegato Herlings nell'ultimo episodio di 'Behind the Bullet'. "Non è stato un sasso, non è stato il mio piede. Non lo so, ma sicuramente non è stato un danno alla moto. Deve essere stata pura, pura sfortuna che qualcosa abbia toccato la leva del cambio. Non è stato nemmeno un brutto incidente, ma la moto mi ha colpito e mi ha rotto la clavicola. È stata una rottura netta".