Porque é que Jeffrey Herlings (KTM) se despistou em Arnhem

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jeffrey Herlings, explica como aconteceu o acidente na 16ª ronda do Campeonato do Mundo de Motocross em Arnhem, que o levou ao hospital e arruinou definitivamente a sua época de 2023.

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Jeffrey Herlings, teve uma época atribulada. Até ao Grande Prémio da Alemanha, no início de junho, tudo estava a correr de acordo com o plano. Inicialmente, "The Bullet" precisava de algumas rondas do Campeonato do Mundo para voltar ao ritmo das coisas depois da sua paragem de um ano por lesão, mas no 6º Grande Prémio em Espanha, o holandês fez um duplo perfeito. Na corrida seguinte, em França, houve um percalço quando o elástico dos seus óculos se partiu, o que o obrigou a ir à "Goggle Lane" para trocar os óculos, e mais tarde o apoio para os pés partiu-se, o que o obrigou a abandonar a corrida. Seguiu-se outra dupla vitória em Kegums e, uma semana depois, o drama de Teutschenthal, onde partiu a vértebra cervical C5 e falhou os quatro Grandes Prémios seguintes. Herlings regressou para as duas rondas escandinavas, na Finlândia e na Suécia, mas ainda não estava em forma. No Grande Prémio de Arnhem, em casa, Herlings quis voltar à sua forma normal, mas voou já nos treinos e partiu a clavícula. Isto significa que a época de 2023 passou definitivamente à história para ele.

A secção da pista onde se despistou era plana e pouco espetacular. Tinham-se formado algumas ondas na areia na curva à direita, mas estes obstáculos não podem impressionar um especialista em areia do calibre de Jeffrey Herlings. No vídeo pode ouvir-se como o motor uivou pouco antes do acidente.

Como é que o motor conseguiu descolar nessa altura? Eu saltei para fora da mudança, por isso estava em ponto morto e não tinha propulsão", explicou Herlings no último episódio de "Behind the Bullet". "Não foi uma pedra, não foi o meu pé. Não sei, mas definitivamente não foram danos na mota. Deve ter sido puro azar que alguma coisa tenha tocado na alavanca das mudanças. Nem sequer foi um acidente grave, mas a mota bateu-me e partiu-me a clavícula. Foi uma fratura limpa".