Jorge Prado (GASGAS): ¿Supercross estadounidense o Campeonato del Mundo?

"El miércoles volaré a EE.UU.", dijo el Campeón del Mundo español de MXGP a Vitalmx.com al margen del Motocross de las Naciones en Ernée. "Allí correré sólo Supercross durante dos semanas y media. Quiero saber cómo se siente el Supercross con la 450. Soy piloto de 450 y campeón del mundo de esta categoría. Es impensable volver a la categoría de 250cc. No tiene sentido para mí".

Para el Campeón del Mundo de MXGP, todo gira en torno a su futuro y a si quiere seguir compitiendo en el Campeonato del Mundo el año que viene y defender su título de Campeón del Mundo. Como alternativa, podría trasladarse a EE.UU. para competir en el Campeonato de Supercross. Este año se ha ganado mucho dinero en Estados Unidos. Sólo las eliminatorias de SMX repartieron 10 millones de dólares en premios.

"Este paso es importante para mí ahora", dijo el español. "El Supercross siempre ha estado en mi mente. Quiero saber si se me da bien esta disciplina y si me gusta o no. Si me gusta, podré pensar en correr supercross en el futuro. Si no me gusta, me quedaré en MXGP y tendré la cabeza despejada para el resto de mi carrera", declaró Prado a Lewis Phillips de Vitalmx.com.