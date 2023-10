Jorge Prado (GASGAS) : Supercross américain ou championnat du monde ?

"Mercredi, je m'envolerai pour les États-Unis", a déclaré le champion du monde MXGP espagnol à Vitalmx.com en marge du Motocross des Nations à Ernée. "Là-bas, je ne ferai que du supercross pendant deux semaines et demie. Je veux savoir ce qu'est le supercross avec la 450. Je suis un pilote de 450 et je suis champion du monde dans cette catégorie. Il est impensable de revenir dans la catégorie 250. Cela n'a aucun sens pour moi".

Pour le champion du monde MXGP, il s'agit de son avenir et de savoir s'il veut continuer à participer au championnat du monde l'année prochaine et défendre son titre mondial. Alternativement, il pourrait se rendre aux États-Unis pour participer au championnat de supercross. Aux États-Unis, il y avait beaucoup d'argent à gagner cette année. Rien que dans les playoffs SMX, 10 millions de dollars américains ont été distribués en prix.

"Cette étape est maintenant importante pour moi", a déclaré l'Espagnol. "J'ai toujours eu le sujet du supercross en tête. Je veux savoir si je suis bon dans cette discipline et si cela me plaît ou non. Si cela me plaît, je peux envisager de faire du supercross à l'avenir. Si cela ne me plaît pas, alors je resterai en MXGP et j'aurai les idées claires pour le reste de ma carrière", a expliqué Prado à Lewis Phillips de Vitalmx.com.