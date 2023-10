Jorge Prado (GASGAS): Supercross USA o Campionato del Mondo?

Il campione del mondo MXGP spagnolo Jorge Prado (GASGAS) sta pensando di trasferirsi negli Stati Uniti per partecipare al campionato Supercross. Partirà per l'America mercoledì prossimo.

"Mercoledì volerò negli Stati Uniti", ha dichiarato il campione del mondo MXGP spagnolo a Vitalmx.com a margine del Motocross delle Nazioni di Ernée. "Lì correrò solo nel Supercross per due settimane e mezzo. Voglio sapere cosa si prova nel Supercross con la 450. Sono un pilota di 450 e campione del mondo in questa classe. È impensabile tornare alla classe 250. Non ha senso per me. Non ha senso per me".

Per il Campione del Mondo MXGP si tratta di decidere se continuare a gareggiare nel Campionato del Mondo l'anno prossimo e difendere il suo titolo iridato. In alternativa, potrebbe trasferirsi negli Stati Uniti per partecipare al Campionato Supercross. Quest'anno negli Stati Uniti si sono fatti molti soldi. Solo i playoff del SMX hanno fruttato un montepremi di 10 milioni di dollari.

"Questo passo è importante per me", ha detto lo spagnolo. "Il Supercross è sempre stato nella mia mente. Voglio sapere se sono bravo in questa disciplina e se mi piace o meno. Se mi piace, posso pensare di correre nel supercross in futuro. Se non mi piacerà, allora resterò in MXGP e avrò le idee chiare per il resto della mia carriera", ha detto Prado a Lewis Phillips di Vitalmx.com.