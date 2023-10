Jorge Prado (GASGAS): Supercross dos EUA ou Campeonato do Mundo?

O Campeão do Mundo MXGP espanhol Jorge Prado (GASGAS) está a pensar em mudar-se para os EUA para competir no Campeonato de Supercross. Ele parte para a América na próxima quarta-feira.

"Na quarta-feira vou voar para os EUA," disse o Campeão do Mundo MXGP espanhol ao Vitalmx.com à margem do Motocross das Nações em Ernée. "Lá vou correr apenas Supercross durante duas semanas e meia. Eu quero saber como é o Supercross com a 450. Eu sou um piloto de 450 e campeão do mundo nesta classe. É impensável voltar à classe 250. Não faz sentido para mim".

Para o Campeão do Mundo de MXGP, o que está em causa é o seu futuro e se ele quer continuar a competir no Campeonato do Mundo no próximo ano e defender o seu título de Campeão do Mundo. Em alternativa, ele pode mudar-se para os EUA para competir no Campeonato de Supercross. Este ano, havia muito dinheiro a ganhar nos EUA. Só os playoffs do SMX pagaram 10 milhões de dólares em prémios monetários.

"Este passo é importante para mim agora", disse o espanhol. "O Supercross sempre esteve no fundo da minha mente. Quero saber se sou bom nesta disciplina e se gosto dela ou não. Se gostar, posso pensar em correr no supercross no futuro. Se eu não gostar, então eu vou ficar no MXGP e ter a cabeça limpa para o resto da minha carreira", Prado disse Lewis Phillips da Vitalmx.com.