Publicado o calendário provisório do Campeonato do Mundo de 2024

A FIM e a Infront Moto Racing publicaram hoje a primeira versão do calendário provisório para 2024, com o Grande Prémio da Alemanha agendado para 2 de junho e o Grande Prémio da Suíça para 25 de agosto.

A federação mundial de motociclismo FIM e a Infront Moto Racing publicaram hoje o calendário provisório para o Campeonato do Mundo de Motocross de 2024.

O calendário ainda tem lacunas (tba), mas os fãs do rum germanófono já podem marcar duas datas no calendário: o Grande Prémio da Alemanha terá lugar na bacia de Teutschenthal, a 2 de junho. No próximo ano, haverá outro Grande Prémio da Suíça, em Frauenfeld, a 25 de agosto.

No total, estão previstos 21 Grandes Prémios para 2024. No fim de semana de 5-6 de outubro, a época terminará com o Motocross das Nações em Matterley Basin, no Reino Unido.

Já em 10 de março de 2024, o Campeonato do Mundo terá início com oMXGP da Patagónia, na Argentina, e na Europa o Campeonato do Mundo está previsto para começar a partir de 24 de março.

As duas rondas asiáticas terão lugar na Indonésia, no final de junho. O local do final da época, no final de setembro, ainda não foi anunciado.

Calendário provisório do Campeonato do Mundo de 2024 (a partir de 12 de outubro de 2023):

10/03 - Argentina, Villa La Angostura

24. 03. - tba

07. 04. - Itália, Riola Sardo

14 de abril - Itália, Pietramurata, Trentino

05. 05. - Portugal, Águeda

12. 05. - Intu Xanadu-Arroyomolinos

19. 05. - França, Saint Jean d'Angely

02. 06. - Alemanha, Teutschenthal

09. 06. - Letónia, Kegums

16. 06. - tba

30. 06. - Indonésia, Sumbawa

07. 07. - Indonésia, Lombok

21. 07. - República Checa, Loket

28. 07. - Bélgica, Lommel

11. 08. - Suécia, Uddevalla

18. 08. - Países Baixos, Arnhem

25. 08. - Suíça, Frauenfeld

08. 09. - Turquia, Afyonkarahisar

15. 09. - tba

29. 09. - tba

Motocross das Nações:

06. 10. - MXoN Grã-Bretanha, Matterley Basin