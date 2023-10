Glen Meier au départ en 2024 sur RGS Schneider Suzuki

Les récents succès deenny 'Kickstart' montrent que les motos jaunes de Hamamatsu peuvent encore être compétitives. La Suzuki de Ken Roczen était la seule moto jaune au départ du Motocross des Nations à Ernée. La RM-Z450, mise à disposition pour le Motocross des Nations par le concessionnaire allemand de Suzuki 'Johannes-Bikes', n'était pas une moto d'usine, mais une moto de série modifiée avec des pièces américaines de Roczen. C'est avec cette moto proche de la série que Ken Roczen a remporté le classement individuel de la catégorie MXGP à Ernée, face à l'élite mondiale des motos Factory d'Europe et des États-Unis.

Lors de la première course, il a même calé son moteur dans un virage serré, ce qui est normalement un problème pour une moto sans démarreur électrique. Il a réussi à redémarrer son moteur à l'aide d'un kick starter et a tout de même terminé troisième de cette course.

Après que la marque Suzuki ait également disparu des grilles de départ suite à son retrait de l'engagement de l'usine, les motos sont de nouveau plus nombreuses, tant aux États-Unis qu'en Europe. Le facteur 'Kickstart Kenny' semble fonctionner.

Le dernier exemple en date est le talent danois Glen Meier, qui a signé un contrat avec le Schneider Racing Team Suzuki pour 2024. Il est prévu qu'il participe aux ADAC MX Masters, au championnat danois de motocross ainsi qu'à certains événements du championnat du monde.

Dans le même esprit, Glen Meier présente également le kickstarter de sa Suzuki. Il reste à espérer que ce revival sera pris en compteau siège de l'entreprise. Suzuki est l'un des pionniers du motocross et la marque continue d'avoir des fans dans le monde entier.