Glen Meier inizia il 2024 su RGS Schneider Suzuki

I recenti successi di "Kickstart"Kenydimostrano che le moto gialle di Hamamatsu possono ancora essere competitive. La Suzuki di Ken Roczen è stata l'unica moto gialla in griglia al Motocross delle Nazioni di Ernée. La RM-Z450, fornita dal concessionario tedesco Suzuki "Johannes-Bikes" per il Motocross delle Nazioni, non era una moto di serie, ma una moto di produzione modificata con parti statunitensi di Roczen. Con questa moto di serie, Ken Roczen è riuscito a vincere la classifica individuale della classe MXGP a Ernée, contro l'élite mondiale delle moto di serieeuropee e statunitensi.

Nella prima gara, ha persino stallato il motore in una curva stretta, un problema che normalmente si presenta per una moto senza avviamento elettrico. Utilizzò un kick starter per far ripartire il motore e arrivò comunque terzo in questa gara.

Dopo che anche il marchio Suzuki è scomparso dai campi di partenza in seguito al suo ritiro dal coinvolgimento della fabbrica, altre moto stanno ora rientrando nei ranghi, sia negli Stati Uniti che in Europa. Il fattore "Kickstart Kenny" sembra funzionare.

L'ultimo esempio è il talento danese Glen Meier, che ha firmato un contratto con lo Schneider Racing Team Suzuki per il 2024. Il piano prevede che partecipi agli ADAC MX Masters, ai campionati danesi di motocross e ad alcuni eventi del campionato mondiale.

In linea con il tema, anche Glen Meier presenta il kickstarter della sua Suzuki. Si spera che questa rinascita venga notatanella sede centrale dell'azienda. Suzuki è uno dei pionieri dello sport del motocross e il marchio ha ancora una base di fan in tutto il mondo.