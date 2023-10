Glen Meier inicia 2024 na RGS Schneider Suzuki

A equipa dinamarquesa RGS Suzuki Schneider Racing vai competir com Glen Meier no ADAC MX Masters, no Campeonato Dinamarquês de Motocross Aberto e em eventos seleccionados do Campeonato do Mundo no próximo ano.

Os recentes sucessos do "Kickstart"Kenymostram que as motas amarelas de Hamamatsu ainda podem ser competitivas. A Suzuki de Ken Roczen foi a única moto amarela na grelha do Motocross das Nações em Ernée. A RM-Z450, que foi fornecida pelo concessionário alemão da Suzuki "Johannes-Bikes" para o Motocross das Nações, não era uma mota de fábrica, mas sim uma mota de produção modificada com peças americanas de Roczen. Com esta mota de produção, Ken Roczen conseguiu vencer a classificação individual da classe MXGP em Ernée - contra a elite mundial reunida de motas de fábricada Europa e dos EUA.

Na primeira corrida, chegou mesmo a bloquear o motor numa curva apertada - normalmente um problema para uma moto sem arranque elétrico. Utilizou um motor de arranque para pôr o motor a trabalhar novamente e ainda terminou em terceiro lugar nesta corrida.

Depois de a marca Suzuki também ter desaparecido dos campos de partida após a sua retirada do envolvimento da fábrica, mais motos estão agora a juntar-se novamente às fileiras - tanto nos EUA como na Europa. O fator "Kickstart Kenny" parece estar a funcionar.

O mais recente exemplo é o talento dinamarquês Glen Meier, que assinou um contrato com a Schneider Racing Team Suzuki para 2024. O plano é que ele participe no ADAC MX Masters, no Campeonato Dinamarquês de Motocross e em eventos seleccionados do Campeonato do Mundo.

No seguimento do tema, Glen Meier apresenta também o arranque da sua Suzuki. É de esperar que este renascimento seja registadona sede da empresa. A Suzuki é uma das pioneiras do desporto de motocross e a marca continua a ter uma base de fãs em todo o mundo.