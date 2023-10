Equipa SixtySeven Husqvarna entra no MXGP

O piloto suíço Kevin Brumann vai competir pela equipa alemã SixtySeven Husqvarna em 2024 e vai disputar todo o Campeonato do Mundo, incluindo as corridas no estrangeiro. Com Mark Scheu, Paul Haberland e Jan Krug, mais 3 pilotos do Campeonato do Mundo vão começar.

O talento suíço Kevin Brumann vai competir pela equipa alemã SixtySeven Husqvarna Racing em 2024. Espera-se que Brumann dispute todo o Campeonato do Mundo, incluindo as corridas no estrangeiro. Para além do piloto suíço, Mark Scheu e Paul Haberland também vão competir nos Grandes Prémios Europeus.

Mark Scheu marcou os seus primeiros pontos no WRC este ano na sua participação no WRC em França, antes de uma lesão ter terminado a sua época prematuramente. Está previsto que participe nas rondas europeias do Campeonato do Mundo de MXGP em 2024.

Paul Haberland, de Erfurt, vai participar em Grandes Prémios seleccionados. No Campeonato do Mundo de MX2, a equipa será representada por Jan Krug, que também deverá competir em algumas rondas seleccionadas do Campeonato do Mundo de MX2.

Todos os pilotos da equipa irão competir nas corridas do ADAC MX Masters. Para a Taça Júnior de 125cc, a equipa contratou Jaymian Ramakers.

A equipa da SixtySeven Husqvarna Racing para 2024:

Kevin Brumann - Todas as corridas do Campeonato do Mundo de MXGP.

Mark Scheu - Corridaseuropeias de MXGP

Paul Haberland - Corridas seleccionadas do Campeonato do Mundo de MXGP

Jan Krug - Corridas seleccionadas do Campeonato do Mundo MX2

Jaymian Ramakers - Taça ADAC MX Masters Junior 125