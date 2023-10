Noah Ludwig prolonge son contrat avec Sarholz KTM

Le rookie 450, qui a déjà remporté des succès d'estime cette année lors des ADAC MX Masters, continuera à courir l'année prochaine pour l'équipe allemande Sarholz KTM et sera toujours soutenu par KTM Theiner.

Au printemps de cette année, Noah Ludwig, 19 ans, a quitté à la surprise générale l'équipe Becker Racing pour rejoindre Sarholz KTM. Après sa première saison, il continuera à courir pour le KTM Sarholz Racing Team l'année prochaine. Ludwig participera aux ADAC MX Masters ainsi qu'à certaines manches du championnat du monde MXGP. Des courses du championnat allemand sont également prévues.

"Je suis très heureux de pouvoir à nouveau prendre le départ pour le KTM Sarholz Racing Team", explique le pilote d'Aschersleben. "Je vais tout mettre en œuvre cet hiver pour progresser pas à pas l'année prochaine".

"Noah bénéficie de toute notre confiance", a déclaré le chef d'équipe André Sarholz. "Nous sommes heureux de pouvoir continuer à l'accompagner dans son parcours. De plus, nous sommes heureux et reconnaissants que l'entreprise Theiner d'Ascherleben continue à nous soutenir activement, nous et Noah".

Frank Theiner gère un magasin de motos à Aschersleben et est partenaire contractuel de KTM. Il a reconnu le talent de Noah et l'a soutenu dès son plus jeune âge. Lors du Grand Prix d'Allemagne dans la vallée, Motorrad Theiner est régulièrement présent avec sa propre exposition de la gamme actuelle de KTM.

"Avec une bonne préparation, nous pourrons certainement créer quelques surprises l'année prochaine", a ajouté Andre Sarholz.