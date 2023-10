Noah Ludwig prolonga a sua colaboração com a Sarholz KTM

O estreante de 450cc, que já alcançou um sucesso respeitável no ADAC MX Masters deste ano, vai continuar a correr pela equipa alemã Sarholz KTM no próximo ano e continuará a ser apoiado pela KTM Theiner.

Noah Ludwig, de 19 anos, mudou surpreendentemente da Team Becker Racing para a Sarholz KTM esta primavera. Após a sua primeira época, também irá competir pela KTM Sarholz Racing Team no próximo ano. Ludwig vai participar no ADAC MX Masters, bem como em rondas seleccionadas do Campeonato do Mundo de MXGP. Também estão planeadas corridas no Campeonato Alemão.

"Estou muito feliz por poder voltar a competir pela KTM Sarholz Racing Team", explica o piloto de Aschersleben. "Vou fazer tudo o que puder durante o inverno para evoluir passo a passo no próximo ano."

"O Noah goza da nossa total confiança", explicou o chefe de equipa André Sarholz. "Estamos felizes por podermos continuar a acompanhá-lo no seu percurso. Além disso, estamos felizes e gratos pelo facto de a empresa Theiner de Ascherleben continuar a apoiar-nos ativamente e ao Noah."

Frank Theiner gere uma loja de motos em Ascherleben e é um parceiro de contrato da KTM. Reconheceu o talento e apoiou Noah desde tenra idade. A Motorrad Theiner está regularmente presente no Grande Prémio da Alemanha, na bacia do vale, com a sua própria exposição da atual linha KTM.

"Com uma boa preparação, vamos certamente ser capazes de causar algumas surpresas no próximo ano", acrescentou Andre Sarholz.