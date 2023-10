Calvin Vlaanderen devient pilote officiel Yamaha

Né en Afrique du Sud et vivant depuis des années aux Pays-Bas, Calvin Vlaanderen courait jusqu'à présent pour l'équipe privée Gebben van Venrooy Yamaha. Il a terminé la saison 2023 du championnat du monde MXGP à la sixième place, devenant ainsi le meilleur pilote privé.

Le jeune homme de 27 ans se trouvait donc naturellement sous le radar des teams d'usine et la rumeur selon laquelle Vlaanderen pourrait devenir pilote d'usine Yamaha circulait depuis un certain temps déjà dans le paddock. Aujourd'hui, le contexte a changé dans le camp Yamaha. Le team Wilvo-Yamaha perd son statut d'équipe d'usine Yamaha, Jeremy Seewer passe de Yamaha à l'équipe d'usine Kawasaki et l'ancienne équipe d'usine MX2 Kemea-Yamaha devrait à l'avenir agir comme une équipe d'usine MXGP.

Jago Geerts restera chez Kemea Yamaha et passera au MXGP en raison de son âge. Ainsi, l'équipe d'usine MXGP Yamaha sera composée de Jago Geerts et Calvin Vlaanderen en 2024.

"Ce sera le début d'un nouveau chapitre de ma carrière", a déclaré Vlaanderen. "Je remercie Yamaha de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de l'engagement de l'usine".