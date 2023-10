Calvin Vlaanderen torna-se piloto de fábrica da Yamaha

Nascido na África do Sul e a viver nos Países Baixos há anos, Calvin Vlaanderen tem até agora pilotado para a equipa privada Gebben van Venrooy Yamaha. Terminou a época do Campeonato do Mundo de MXGP de 2023 em 6º lugar, o que fez dele o melhor piloto privado.

Isso, é claro, colocou o jovem de 27 anos sob o radar das equipes de fábrica e, por algum tempo, circularam rumores no paddock de que Vlaanderen poderia se tornar um piloto de fábrica da Yamaha. Agora as condições gerais no campo da Yamaha mudaram. A equipa Wilvo-Yamaha perde o seu estatuto de equipa de fábrica da Yamaha, Jeremy Seewer muda-se da Yamaha para a equipa de fábrica da Kawasaki e a antiga equipa de fábrica Kemea-Yamaha MX2 vai operar como uma equipa de fábrica MXGP no futuro.

Jago Geerts vai permanecer com a Kemea Yamaha e mudar-se para MXGP por razões de idade. Assim, a equipa de fábrica MXGP Yamaha irá competir com Jago Geerts e Calvin Vlaanderen em 2024.

"Este será o início de um novo capítulo na minha carreira", explicou Vlaanderen. "Agradeço à Yamaha por me dar a oportunidade de fazer parte do compromisso de fábrica."