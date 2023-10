Brian Bogers: da Honda a Revo GASGAS per il 2024

L'olandese Brian Bogers parteciperà al Campionato del Mondo MXGP 2024 e al Campionato Britannico per il team britannico Revo GASGAS Racing.

Dopo il Motocross delle Nazioni, non passa giorno senza che venga annunciato il cambio di un noto pilota o di una squadra per il 2024. Ora è toccato all'olandese Brian Bogers (27). Il genero del due volte campione del mondo di motocross John van den Berk gareggerà l'anno prossimo per il Revo GASGAS Racing Team britannico.

La squadra Revo è passata da Kawasaki a GASGAS. Bogers, dal canto suo, ha corso per il Team Standing Construct su una Honda nella scorsa stagione MXGP. La firma con Revo lega l'olandese anche al campionato britannico, cosa che non sapeva dal suo coinvolgimento con Standing Construct la scorsa stagione.

Bogers sarà l'unico pilota di 450cc nel team Revo di Mark Yates. La squadra riceve il supporto della fabbrica di Mattighofen. I suoi due compagni di squadra sono giovani. Il 18enne Ethan Lane parteciperà al Campionato del Mondo MX2. A loro si aggiungerà il talento Billy Askew (16 anni) per la serie britannica e la EMX250.

"Sono molto felice di poter guidare una moto austriaca a Revo l'anno prossimo", ha dichiarato un felicissimo Bogers, che in precedenza ha guidato una GASGAS a Standing. Bogers ha terminato l'ultima stagione MXGP al 15° posto con 243 punti a causa di un infortunio. L'anno scorso ha vinto clamorosamente il Gran Premio delle Fiandre a Lommel in sella a una Husqvarna.

Bogers continua: "Sono molto emozionato e anche grato per questa opportunità e voglio tornare ai massimi livelli nella mia prima stagione nel campionato britannico in sella alla MC 450F."