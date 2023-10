Brian Bogers: Da Honda para a Revo GASGAS para 2024

O holandês Brian Bogers vai competir no Campeonato do Mundo de MXGP de 2024 e no Campeonato Britânico pela equipa britânica Revo GASGAS Racing.

Desde o Motocross das Nações, quase não passa um dia sem que seja anunciada a mudança de um piloto conhecido ou de uma equipa de corrida para 2024. Agora, o holandês Brian Bogers (27) foi afetado. O genro do bicampeão mundial de motocross John van den Berk vai competir pela equipa britânica Revo GASGAS Racing Team no próximo ano.

A equipa Revo mudou da Kawasaki para a GASGAS. Bogers, por sua vez, correu pela Team Standing Construct numa Honda no MXGP na época passada. A sua assinatura com a Revo também liga o holandês ao Campeonato Britânico, algo que ele não sabia do seu envolvimento com a Standing Construct na última temporada.

Bogers será o único piloto de 450cc na equipa Revo de Mark Yates. A equipa recebe o apoio da fábrica de Mattighofen. Os seus dois companheiros de equipa são jovens. Ethan Lane, de 18 anos, vai participar no Campeonato do Mundo de MX2. A eles juntar-se-á o jovem talento Billy Askew (16) para a série britânica e a EMX250.

"Estou muito feliz por ir pilotar uma mota austríaca na Revo no próximo ano," disse Bogers satisfeito, que anteriormente pilotou uma GASGAS na Standing. Bogers terminou a última temporada de MXGP em 15º lugar com 243 pontos devido a lesão. No ano passado ele ganhou de forma sensacional o Grande Prémio da Flandres em Lommel com uma Husqvarna.

Bogers continua: "Estou muito animado e também grato por esta oportunidade e quero voltar ao nível mais alto na minha primeira temporada no Campeonato Britânico com a MC 450F."