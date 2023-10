Mattia Guadagnini devient pilote officiel Husqvarna

À 21 ans, Mattia Guadagnini pourrait même encore participer au championnat du monde MX2. En 2022, l'Italien a pris le départ du championnat du monde MX2 en tant que coéquipier de Simon Längenfelder dans l'équipe d'usine GASGAS. Le champion du monde junior et champion d'Europe EMX125 de 2018 a quitté le championnat du monde MX2 pour le MXGP en 2022, alors que la saison était en cours, car sa taille et son poids le rendaient plus à l'aise sur une moto de 450 cm3. Sa carrière en MXGP a été marquée par des blessures et des revers.

Jusqu'au Grand Prix de France, il était un solide pilote du top 10. Mais lors du Grand Prix de France, il s'est fracturé l'humérus de manière compliquée lors de la deuxième manche. Son retour en fin de saison ne s'est pas fait sans mal. Après avoir manqué 9 tours de championnat du monde, l'Italien a terminé le championnat du monde MXGP à la 14e place. A l'origine, Guadagnini était sélectionné pour l'équipe italienne pour le Motocross des Nations. Mais il n'en a rien été, car il a été victime de problèmes aigus au mollet lors de la finale de la saison à Matterley Basin.

"La saison 2023 est terminée, mais pas comme je l'avais imaginé", a expliqué Guadagnini. "Nous avons passé de bons moments, mais nous avons aussi rencontré beaucoup de problèmes. J'essaie de voir l'histoire de manière positive. Mon temps avec De Carli Racing est maintenant terminé après 3 ans et je remercie l'équipe et toutes les personnes qui ont été impliquées dans le projet".

"Je vais bientôt commencer à préparer la nouvelle saison et ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière", a déclaré l'Italien.