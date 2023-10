Mattia Guadagnini diventa pilota ufficiale Husqvarna

Dopo 3 anni come pilota ufficiale GASGAS, Mattia Guadagnini passa al team ufficiale Nestaan Husqvarna. Il suo debutto in MXGP è stato segnato dalla sfortuna per gli infortuni. Ora vuole iniziare un nuovo capitolo.

All'età di 21 anni, Mattia Guadagnini potrebbe ancora gareggiare nel Campionato del Mondo MX2. Nel 2022, l'italiano ha iniziato come compagno di squadra di Simon Längenfelder nel team factory GASGAS nel Campionato del Mondo MX2. Il Campione del Mondo Junior e Campione Europeo EMX125 2018 è passato dal Campionato del Mondo MX2 alla MXGP nel 2022 durante la stagione in corso perché la sua altezza e il suo peso lo rendevano più a suo agio con la moto da 450cc. La sua carriera in MXGP è stata segnata dalla sfortuna con infortuni e battute d'arresto.

Fino al Gran Premio di Francia era un solido pilota da top-10. Ma al Gran Premio di Francia ha subito una complicata frattura alla parte superiore del braccio nella seconda gara. Il ritorno alla fine della stagione non è stato privo di problemi. Dopo aver saltato 9 prove del Campionato del Mondo, l'italiano ha concluso il Campionato del Mondo MXGP al 14° posto. Originariamente Guadagnini era stato nominato per la squadra italiana per il Motocross delle Nazioni. Ma non se n'è fatto nulla perché ha avuto problemi al polpaccio nel finale di stagione a Matterley Basin.

"La stagione 2023 è finita, ma non come l'avevo immaginata", ha spiegato Guadagnini. "Ci siamo divertiti molto, ma abbiamo anche avuto molti problemi. Cerco di guardare alla storia in modo positivo. Il mio periodo con De Carli Racing è terminato dopo 3 anni e ringrazio il team e tutte le persone coinvolte nel progetto".

"Presto inizierò a prepararmi per la nuova stagione e inizierò un nuovo capitolo della mia carriera", ha detto l'italiano.