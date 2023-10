Mattia Guadagnini torna-se piloto de fábrica da Husqvarna

Aos 21 anos, Mattia Guadagnini ainda pode competir no Campeonato do Mundo de MX2. Em 2022, o italiano começou como companheiro de equipa de Simon Längenfelder na equipa de fábrica da GASGAS no Campeonato do Mundo de MX2. O Campeão do Mundo Júnior e Campeão Europeu de EMX125 de 2018 mudou do Campeonato do Mundo de MX2 para o MXGP em 2022 durante a temporada atual porque sua altura e peso o deixaram mais confortável com a moto de 450cc. A sua carreira no MXGP foi marcada pelo azar com lesões e contratempos.

Até ao Grande Prémio de França, era um sólido piloto entre os 10 primeiros. Mas no Grande Prém io de França sofreu uma fratura complicada na parte superior do braço na segunda corrida. O regresso no final da época não foi isento de problemas. Depois de falhar 9 rondas do Campeonato do Mundo, o italiano terminou o Campeonato do Mundo de MXGP em 14º lugar. Originalmente, Guadagnini foi nomeado para a equipa italiana no Motocross das Nações. Mas nada aconteceu porque ele lutou com problemas agudos na panturrilha no final da temporada em Matterley Basin.

"A temporada de 2023 terminou, mas não da maneira que eu imaginava", explicou Guadagnini. "Divertimo-nos muito, mas também tivemos muitos problemas. Tento olhar para a história de uma forma positiva. O meu tempo com a De Carli Racing terminou ao fim de 3 anos e agradeço à equipa e a todas as pessoas envolvidas no projeto."

"Em breve vou começar a preparar-me para a nova época e iniciar um novo capítulo na minha carreira", disse o italiano.