Tom Koch prolonge chez Kosak-KTM

Tom Koch restera dans l'équipe Kosak KTM en 2024. L'année prochaine, le jeune homme de 25 ans participera également aux Grands Prix européens ainsi qu'aux courses de l'ADAC MX Masters. Cette année, le Thuringien a terminé vice-champion du championnat international de motocross allemand.

Tom Koch court depuis 2021 pour l'équipe Kosak KTM. Il a été vainqueur du jour de l'ADAC MX Masters à Randers au Danemark ainsi qu'à Bielstein et était candidat au titre jusqu'à la finale de la saison. Dans le championnat du monde MXGP, le Thuringien a atteint le top 10 lors du Grand Prix d'Allemagne, du Grand Prix tchèque et de la finale de la saison à Matterley Basin. Lors du Motocross des Nations, il a participé en tant que concurrent OPEN aux côtés de Ken Roczen (Suzuki/MXGP) et Simon Längenfelder (GASGAS/MX2) et a obtenu la quatrième place avec l'équipe nationale allemande.