Tom Koch prolunga il contratto con Kosak-KTM

Tom Koch resterà nel Team Kosak KTM anche nel 2024. Il 25enne parteciperà anche ai Gran Premi d'Europa e agli ADAC MX Masters del prossimo anno. Il pilota della Turingia ha concluso i campionati internazionali di motocross tedeschi come vice-campione quest'anno.

Tom Koch gareggia per il Team Kosak KTM dal 2021. È stato il vincitore giornaliero dell'ADAC MX Masters di Randers, in Danimarca, e di Bielstein ed è stato un contendente al titolo fino al finale di stagione. Nel Campionato del Mondo MXGP, il pilota della Turingia si è classificato tra i primi 10 al Gran Premio di Germania, al Gran Premio della Repubblica Ceca e al finale di stagione a Matterley Basin. Al Motocross delle Nazioni, ha gareggiato insieme a Ken Roczen (Suzuki/MXGP) e Simon Längenfelder (GASGAS/MX2) come titolare OPEN e si è classificato quarto insieme alla squadra nazionale tedesca.