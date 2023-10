Tom Koch prolonga a sua colaboração com a Kosak-KTM

O compromisso de Tom Koch com a equipa alemã Kosak-KTM foi prolongado por mais um ano. O vice-campeão do ADAC MX Masters vai voltar a participar nas rondas europeias do MXGP no próximo ano.

Tom Koch vai continuar na equipa Kosak KTM em 2024. O jovem de 25 anos também participará nos Grandes Prémios Europeus e nas corridas ADAC MX Masters no próximo ano. O piloto da Turíngia terminou o campeonato internacional de motocross alemão como vice-campeão este ano.

Tom Koch tem competido pela equipa Kosak KTM desde 2021. Ele foi o vencedor diário do ADAC MX Masters em Randers, Dinamarca, bem como em Bielstein e foi um candidato ao título até o final da temporada. No Campeonato do Mundo de MXGP, o piloto da Turíngia terminou no top 10 no Grande Prémio da Alemanha, no Grande Prémio da República Checa e no final da época em Matterley Basin. No Motocross das Nações, competiu ao lado de Ken Roczen (Suzuki/MXGP) e Simon Längenfelder (GASGAS/MX2) como titular da OPEN e terminou em quarto lugar juntamente com a equipa nacional alemã.