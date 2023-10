Jeffrey Herlings (KTM): ancora sfortuna!

Jeffrey Herlings continua a essere perseguitato dalla sfortuna. La superstar del motocross Red Bull KTM ha subito una dolorosa caduta durante una gara nazionale a Vlissingen, nei Paesi Bassi, domenica. L'incidente è avvenuto quando Herlings stava percorrendo la pista davanti al pilota ufficiale Husqvarna Kay de Wolf nella seconda gara della giornata.

Come è successo: in una lunga curva, il 29enne ha saltato due onde all'interno con molta velocità, trascurando un ritardatario che stava inciampando in questa corsia. Herlings è quasi saltato nella parte posteriore di questo pilota ed è stato sbalzato dalla sua KTM con una certa forza - è atterrato con il fianco destro nella sabbia.

Al momento non si sa se Herlings abbia riportato lesioni gravi. Tuttavia, si dice che il cinque volte campione si sia rotto nuovamente la clavicola. Herlings era in fase di recupero dopo essersi rotto la clavicola nelle prove libere del Gran Premio di casa ad Arnhem alla fine di agosto.

Alcuni video amatoriali dell'incidente di Herlings esistono già e si possono trovare sui vari social network.

A proposito: il pilota di MX De Wolf era in gara con una moto da 450cc, come la settimana precedente, ed è stato convincente anche sulla sabbia.