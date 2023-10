Jeffrey Herlings (KTM): Outra vez azar!

Jeffrey Herlings continua a ser perseguido pelo azar. A estrela do motocross da Red Bull KTM sofreu um doloroso acidente numa corrida nacional em Vlissingen, nos Países Baixos, no domingo. O incidente aconteceu quando Herlings estava a correr na pista, mesmo à frente do piloto de fábrica da Husqvarna, Kay de Wolf, na segunda corrida do dia.

Como aconteceu: Numa longa curva, o piloto de 29 anos saltou sobre duas ondas do lado de dentro com muita velocidade e passou por cima de um retardatário que estava a tropeçar nessa faixa. Herlings quase saltou para a traseira deste piloto e foi projetado para fora da lateral da sua KTM com alguma força - aterrou com o flanco direito na areia.

De momento, não se sabe se Herlings sofreu ferimentos graves. No entanto, fala-se que o pentacampeão voltou a partir a clavícula. Herlings estava a tentar recuperar depois de ter partido a clavícula nos treinos livres do Grande Prémio em casa, em Arnhem, no final de agosto.

Já existem alguns vídeos amadores do acidente de Herlings, que podem ser encontrados nas várias redes sociais.

A propósito: o piloto de MX, De Wolf, conduziu uma moto de 450cc na corrida, tal como tinha feito uma semana antes, e também foi convincente com ela na areia.