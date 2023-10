Tony Cairoli, superstar de KTM : Ducati a fait une demande !

Comme le savent les utilisateurs de SPEEDWEEK.com, Ducati envisage de se lancer dans le tout-terrain. Les Italiens de Borgo Panigale seraient déjà bien avancés dans ce domaine en interne. Il s'agirait déjà d'un travail de test et de gestion pour le projet. Et pour cela, le neuf fois champion Antonio "Tony" Cairoli (38 ans) a été pris pour cible.

Cairoli l'a confirmé à un portail italien de sport automobile. Des sources italiennes réputées évoquent déjà un accord sur deux ans. Le héros sicilien du MX a déclaré à ce sujet : "Oui, c'est vrai - Ducati m'a contacté. Mais il est également vrai que mon histoire avec KTM est longue et qu'il me plairait de la poursuivre. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions avec Ducati".

Bien entendu, Ducati a frappé à la porte de tous les pilotes et de toutes les équipes de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, Husqvarna et GASGAS - également à celle de Honda, Kawasaki et Yamaha.

SPEEDWEEK.com en a déjà parlé le 13 juin 2023. Car les Italiens veulent bien entendu assurer une entrée professionnelle en MXGP après les nombreux succès en MotoGP, SBK et SSP.

"Ils ont demandé à Roger De Coster, à De Carli et ainsi de suite", ont rapporté Pit Beirer et Heinz Kinigadner. Mais Ducati Corse s'est fait rembarrer par toutes les équipes de Pierer.

Selon toute vraisemblance, il s'agirait pour Cairoli d'un rôle d'ambassadeur et de tests occasionnels pour Ducati. Autre détail : l'équipe de Corrado et Marco Maddii sera chargée de la mise en place de la structure de motocross Ducati. L'ami de Cairoli, Alessandro Lupino, sera le pilote d'essai à plein temps. Le Français Antoine Meo effectue déjà des tests. Il a également participé au spectacle de l'Erzberg avec l'enduro du désert "DesertX Rally" de 900 cm3.

Corrado et Marco Maddii ont géré l'équipe d'usine MX de Fantic en 2023 dans le championnat du monde MX2 ainsi que dans les championnats européens EMX125 et EMX250, mais ils n'étaient pas satisfaits de l'évolution chez Fantic.

Les plans MX de Ducati

Voici les plans MX de Ducati : La moto de 450 cm3 est prête à l'emploi, elle sera utilisée en 2024 dans le championnat italien afin de poursuivre le développement dans des conditions de compétition. Si les résultats sont à la hauteur des attentes, Ducati fera quelques apparitions en tant que wildcard dans le championnat du monde MXGP en 2024.

Ensuite, Ducati prévoit de participer au championnat du monde MXGP avec la 450 en 2025. D'ici là, le développement de la 250 sera également poursuivi, car Ducati ne participera au championnat du monde MX2 qu'en 2026. La même année, Ducati participera pour la première fois au championnat américain de supercross. En 2027, la catégorie 250 cm3 s'ajoutera aux États-Unis ; pour ce modèle, 400 exemplaires devront également être construits pour que l'homologation puisse être effectuée.

Ducati a engagé comme conseiller l'Italien Martino Bianchi, qui a acquis de l'expérience en tout-terrain chez Husqvarna et qui a dirigé les activités du Dakar chez Honda jusqu'en 2018. À cette époque, Bianchi s'est également occupé de l'actuel pilote officiel Red Bull-KTM Andrea Adamo, champion d'Europe 2017 dans la catégorie monocylindre 150 cm3 Honda, aujourd'hui supprimée.

Autre fait intéressant : le futur gendre de Corrado Maddii, Andrea Adamo (20 ans), a remporté de manière sensationnelle le titre de champion du monde dans la catégorie MX2 en 2023 pour le team Red Bull-KTM, sous la houlette de Cairoli en tant que team manager.

Revenons à Ducati : les médias italiens exubérants font même état de quelques départs en championnat du monde prévus pour la saison 2024. Mais le fait est aussi que Lupino a récemment fait ses adieux officiels à la scène du championnat du monde de motocross.

Le concurrent Triumph a en tout cas déjà montré comment cela pourrait se passer. Les Britanniques ont pris le Belge Clement Desalle, autrefois l'adversaire le plus redoutable de Cairoli, comme pilote d'essai. L'année prochaine, Triumph présentera pour la première fois officiellement une équipe d'usine dans la catégorie MX2. Les pilotes devraient être Camden McLellan et Mikkel Haarup.

Il est également clair que le motocross est spectaculaire et populaire, comme l'a montré récemment le cross des nations (MXoN) à Ernee, où un nombre incroyable de 102.000 fans se sont rendus sur le terrain en trois jours.

Contrairement au MotoGP, le motocross peut être imité avec suffisamment de savoir-faire acheté - et ce à des coûts abordables comparables.

La jeune génération, en particulier, a retrouvé beaucoup de plaisir et d'intérêt pour le motocross grâce à des héros comme Cairoli, Herlings, Prado ou Gajser.