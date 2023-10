Tony Cairoli, superstar della KTM: la Ducati ha chiesto informazioni!

Come gli utenti di SPEEDWEEK.com sanno, Ducati sta pensando di entrare nel settore dei fuoristrada. Si dice che gli italiani di Borgo Panigale siano abbastanza avanti internamente. Ora probabilmente si tratta già di test e di lavoro di gestione del progetto. Anche il nove volte campione Antonio "Tony" Cairoli (38) è stato preso di mira.

Cairoli lo ha confermato a un portale italiano di corse. Fonti italiane molto note ipotizzano già un accordo biennale. L'eroe siciliano della MX ha spiegato: "Sì, è vero, la Ducati mi ha contattato. Ma è anche vero che la mia storia con KTM è lunga e mi piacerebbe continuare. Al momento con Ducati sono solo chiacchiere".

Naturalmente, Ducati ha bussato alla porta di tutti i piloti e i team dei marchi KTM, Husqvarna e GASGAS di Pierer Mobility AG, compresi Honda, Kawasaki e Yamaha.

SPEEDWEEK.com ne ha già parlato il 13 giugno 2023. Perché gli italiani vogliono naturalmente assicurarsi una partecipazione professionale alla MXGP dopo i loro numerosi successi in MotoGP, SBK e SSP.

"Hanno chiesto informazioni a Roger De Coster, a De Carli e così via", hanno riferito Pit Beirer e Heinz Kinigadner. Ma Ducati Corse è stata rifiutata da tutti i team di Pierer.

Presumibilmente, Cairoli dovrebbe assumere una sorta di ruolo di ambasciatore, oltre a svolgere occasionalmente dei test per la Ducati. Un altro dettaglio: il team di Corrado e Marco Maddii sarà responsabile della costruzione della struttura Ducati per il motocross. L'amico di Cairoli, Alessandro Lupino, sarà il collaudatore a tempo pieno. Il francese Antoine Meo sta già effettuando dei test. Era presente anche allo spettacolo di Erzberg con l'enduro del deserto 900 cc DesertX Rally.

Corrado e Marco Maddii hanno gestito il team Fantic MX nel 2023 nel Campionato del Mondo MX2 e nei Campionati Europei EMX125 ed EMX250, ma non erano soddisfatti dello sviluppo di Fantic.

I piani di Ducati per la MX

Ecco quali sono i piani di Ducati per la MX: La moto da 450cc è pronta a partire, sarà utilizzata nel Campionato Italiano 2024 per un ulteriore sviluppo in condizioni di gara. Se i risultati saranno quelli attesi, Ducati parteciperà come wildcard al Campionato del Mondo MXGP nel 2024.

Successivamente, Ducati prevede di partecipare al Campionato del Mondo MXGP con la 450cc nel 2025. Fino ad allora, anche lo sviluppo della 250cc sarà portato avanti; tuttavia, Ducati non parteciperà al Campionato del Mondo MX2 fino al 2026. Nello stesso anno, Ducati parteciperà per la prima volta al Campionato statunitense di Supercross. Nel 2027, negli Stati Uniti verrà aggiunta la classe 250cc; anche per questo modello dovranno essere costruite 400 unità per poter effettuare l'omologazione.

Ducati ha assunto come consulente l'italiano Martino Bianchi, che ha maturato esperienza nel fuoristrada presso Husqvarna e ha gestito le attività della Dakar presso Honda fino al 2018. In quel periodo, Bianchi si è occupato anche dell'attuale pilota ufficiale Red Bull-KTM Andrea Adamo, campione europeo 2017 nella classe unica Honda 150cc, ora abolita.

È interessante notare che il futuro genero di Corrado Maddii, Andrea Adamo (20 anni), ha clamorosamente conquistato il titolo mondiale 2023 nella classe MX2 per il team Red Bull-KTM, con Cairoli come team manager.

Tornando alla Ducati, gli esuberanti media italiani riferiscono addirittura di singole partenze del Campionato del Mondo previste per la stagione 2024. Ma è anche un dato di fatto: Lupino ha recentemente detto ufficialmente addio al palcoscenico del Campionato del Mondo di motocross per il momento.

Il concorrente Triumph ha già dimostrato come potrebbe funzionare. L'azienda britannica ha preso come collaudatore il belga Clement Desalle, un tempo il più duro avversario di Cairoli. L'anno prossimo, Triumph entrerà ufficialmente nella classe MX2 con un team ufficiale per la prima volta. I piloti saranno probabilmente Camden McLellan e Mikkel Haarup.

È anche chiaro che il motocross è spettacolare e popolare: lo ha dimostrato di recente il Nations Cross (MXoN) di Ernee, dove ben 102.000 fan si sono recati in pellegrinaggio per tre giorni.

Il motocross, a differenza della MotoGP, può essere imitato con un know-how sufficiente e a costi comparabili.

Soprattutto le giovani generazioni hanno ritrovato il divertimento e l'interesse per il motocross grazie a eroi come Cairoli, Herlings, Prado o Gajser.