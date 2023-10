Tony Cairoli, estrela da KTM: A Ducati fez um pedido de informação!

Como os utilizadores do SPEEDWEEK.com sabem, a Ducati está a considerar entrar no negócio do todo-o-terreno. Diz-se que os italianos de Borgo Panigale estão bastante avançados a nível interno. Agora, provavelmente, já se trata de testes e trabalho de gestão para o projeto. E o nove vezes campeão Antonio "Tony" Cairoli (38) também foi apontado para isso.

Cairoli confirmou este facto a um portal de corridas italiano. Fontes italianas bem conhecidas já estão a especular sobre um acordo de dois anos. O herói do MX da Sicília explicou: "Sim, é verdade - a Ducati contactou-me. Mas também é verdade que a minha história com a KTM é longa e também gostaria de a continuar. De momento, com a Ducati são apenas conversações".

Naturalmente, a Ducati bateu à porta de todos os pilotos e equipas das marcas KTM, Husqvarna e GASGAS da Pierer Mobility AG - incluindo Honda, Kawasaki e Yamaha.

A SPEEDWEEK.com já noticiou este facto a 13 de junho de 2023. Porque os italianos querem, naturalmente, assegurar uma participação profissional no MXGP depois dos seus muitos sucessos no MotoGP, SBK e SSP.

"Eles perguntaram a Roger De Coster, De Carli e assim por diante", relataram Pit Beirer e Heinz Kinigadner. Mas a Ducati Corse foi recusada por todas as equipas de Pierer.

Presumivelmente, Cairoli deverá assumir uma espécie de papel de embaixador, bem como efetuar testes ocasionais para a Ducati. Outro detalhe: A equipa de Corrado e Marco Maddii será responsável pela construção da estrutura de motocross da Ducati. O amigo de Cairoli, Alessandro Lupino, será o piloto de testes a tempo inteiro. O francês Antoine Meo já está a testar. Esteve também no espetáculo de Erzberg com o enduro do deserto DesertX Rally de 900 cc.

Corrado e Marco Maddii dirigiram a equipa de fábrica Fantic MX em 2023 no Campeonato do Mundo MX2 e nos Campeonatos Europeus EMX125 e EMX250, mas não ficaram satisfeitos com o desenvolvimento da Fantic.

Os planos da Ducati para o MX

Este é o aspeto dos planos MX da Ducati: A moto de 450cc está pronta a ser utilizada, será usada no Campeonato Italiano de 2024 para continuar o desenvolvimento em condições de competição. Se os resultados forem os esperados, a Ducati fará algumas participações como wildcard no Campeonato do Mundo de MXGP em 2024.

Depois disso, a Ducati planeia participar no Campeonato do Mundo de MXGP com a 450cc em 2025. Até lá, o desenvolvimento da 250cc também será impulsionado; no entanto, a Ducati não entrará no Campeonato do Mundo de MX2 até 2026. No mesmo ano, a Ducati também irá competir no Campeonato de Supercross dos EUA pela primeira vez. Em 2027, a classe de 250cc será adicionada nos EUA; para este modelo, também devem ser construídas 400 unidades para que a homologação possa ser efectuada.

A Ducati contratou como consultor o italiano Martino Bianchi, que ganhou experiência off-road na Husqvarna e geriu as actividades do Dakar na Honda até 2018. Naquela época, Bianchi também cuidou do atual piloto de fábrica da Red Bull-KTM, Andrea Adamo, campeão europeu de 2017 na agora abolida classe única Honda de 150cc.

Também é interessante notar que o futuro genro de Corrado Maddii, Andrea Adamo (20), conquistou sensacionalmente o título do Campeonato do Mundo de 2023 na classe MX2 para a equipa Red Bull-KTM, com Cairoli como chefe de equipa.

De volta à Ducati: os exuberantes meios de comunicação social italianos até noticiam o início de um Campeonato do Mundo individual planeado para a época de 2024. Mas também é um facto: Lupino despediu-se oficialmente da etapa do Campeonato do Mundo de motocross por enquanto.

A concorrente Triumph já mostrou como é que isto pode funcionar. A empresa britânica contratou o belga Clement Desalle, outrora o mais duro adversário de Cairoli, como piloto de testes. No próximo ano, a Triumph vai entrar oficialmente na classe MX2 com uma equipa de fábrica pela primeira vez. Os pilotos serão provavelmente Camden McLellan e Mikkel Haarup.

Também é claro que o motocross é espetacular e popular - isto foi recentemente demonstrado pelo Nations Cross (MXoN) em Ernee, onde 102.000 fãs fizeram a peregrinação ao local durante três dias.

O Motocross, ao contrário do MotoGP, pode ser imitado com suficiente know-how adquirido - e a custos comparativamente acessíveis.

Especialmente a geração jovem voltou a encontrar muita diversão e interesse no motocross graças a heróis como Cairoli, Herlings, Prado ou Gajser.