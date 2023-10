Officiel : Tony Cairoli devient chef de l'Offroad chez Ducati

Une longue et fructueuse collaboration prend fin de manière abrupte et surprenante - KTM et Tony Cairoli prendront désormais des chemins différents. Le Sicilien couronné de succès assumera de nouvelles tâches en 2024 et préparera chez Ducati son entrée dans le championnat du monde de cross.

En 2024, Ducati veut déjà participer au championnat italien des 450 cm3 et passer alors les premières wildcards. En 2025, il est prévu de participer au championnat du monde MXGP, puis au championnat américain de supercross et à l'entrée dans la catégorie MX2.

Le départ de Cairoli est un coup dur pour Pierer Mobility, car le chef d'entreprise Stefan Pierer avait remis à l'Italien, lors de sa démission il y a deux ans, un contrat en blanc dans lequel Cairoli devait déterminer lui-même les tâches qu'il souhaitait assumer à l'avenir chez KTM. Il souhaitait par exemple participer à quelques courses du championnat américain, ce qui lui a été accordé. En 2022, Tony a encore participé en tant qu'invité aux Nationaux américains et au MXoN.

Cairoli a rejoint le Red Bull KTM Factory Racing à la fin de la saison 2009 et s'est fait remarquer dès 2010. Il a remporté le championnat du monde MX1 (aujourd'hui 'MXGP') avec la nouvelle KTM 350 SX-F et a ensuite ajouté un quatrième titre mondial consécutif.

En 2017, Cairoli a triomphé dans le championnat du monde MXGP avec la nouvelle KTM 450 SX-F et est ensuite devenu l'ambassadeur mondial de la marque, de l'équipe et du constructeur de motos Innvierter. Cairoli et KTM ont écrit l'histoire du MX pendant douze ans, jusqu'à son retrait du championnat du monde en 2021.