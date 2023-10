Ufficiale: Tony Cairoli diventa capo della Ducati off-road

Una lunga e fruttuosa collaborazione si conclude in modo brusco e sorprendente: le strade di KTM e Tony Cairoli si separeranno in futuro. Il siciliano di successo assumerà nuovi incarichi nel 2024 e preparerà il suo ingresso nel Campionato del Mondo Cross in Ducati.

Ducati vuole già disputare il campionato italiano 450cc nel 2024 e poi completare anche le prime wildcard. Nel 2025 è prevista la partecipazione al Campionato del Mondo MXGP, seguita dal Campionato Supercross USA e dall'ingresso nella classe MX2.

La partenza di Cairoli è un duro colpo per Pierer Mobility, perché il capo dell'azienda Stefan Pierer ha consegnato all'italiano un contratto in bianco quando si è dimesso due anni fa, in cui Cairoli avrebbe dovuto stabilire da solo quali compiti avrebbe voluto assumere in KTM in futuro. Voleva, ad esempio, disputare alcune gare del campionato statunitense, cosa che gli è stata resa possibile. Tony ha comunque partecipato come ospite alle gare nazionali statunitensi e all'MXoN del 2022.

Cairoli si è unito al Red Bull KTM Factory Racing alla fine della stagione 2009 e ha fatto faville nel 2010. Ha vinto il Campionato del Mondo MX1 (ora "MXGP") in sella alla nuova KTM 350 SX-F e poi ha aggiunto il quarto titolo consecutivo nel Campionato del Mondo.

Nel 2017, Cairoli ha trionfato nel Campionato del Mondo MXGP con la nuova KTM 450 SX-F ed è poi diventato ambasciatore globale del marchio e del team e produttore di moto Innviert. Cairoli e KTM hanno fatto la storia delle corse MX per dodici anni, fino al ritiro di quest'ultimo dal campionato mondiale nel 2021.