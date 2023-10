Oficial: Tony Cairoli torna-se patrão da Ducati em todo-o-terreno

O jogo de esconde-esconde acabou: com o nove vezes campeão do mundo Tony Cairoli, a Ducati fez uma grande captura para o seu projeto de motocross.

Uma longa e frutuosa colaboração chega a um fim abrupto e surpreendente - a KTM e Tony Cairoli vão seguir caminhos separados no futuro. O bem sucedido siciliano vai assumir novas tarefas em 2024 e preparar a sua entrada no Campeonato do Mundo de Cross na Ducati.

A Ducati já quer disputar o campeonato italiano de 450cc em 2024 e depois também completar os primeiros wildcards. Em 2025, está planeada a participação no Campeonato do Mundo de MXGP, seguida do Campeonato de Supercross dos EUA e da entrada na classe MX2.

A saída de Cairoli é um duro golpe para a Pierer Mobility, porque o chefe da empresa Stefan Pierer entregou ao italiano um contrato em branco quando ele se demitiu há dois anos, no qual Cairoli deveria determinar por si mesmo quais tarefas ele queria assumir na KTM no futuro. Ele queria algumas corridas no campeonato dos EUA, por exemplo, que foram possíveis para ele. Tony ainda fez aparições como convidado no US Nationals e no MXoN em 2022.

Cairoli juntou-se à Red Bull KTM Factory Racing no final da época de 2009 e teve sucesso em 2010. Ganhou o Campeonato do Mundo de MX1 (agora "MXGP") com a nova KTM 350 SX-F e depois somou o quarto título consecutivo no Campeonato do Mundo.

Em 2017, Cairoli triunfou no Campeonato do Mundo de MXGP com a nova KTM 450 SX-F e tornou-se embaixador global da marca, da equipa e do fabricante de motos Innviert. Cairoli e a KTM fizeram história nas corridas de MX durante doze anos, até à sua retirada do Campeonato do Mundo em 2021