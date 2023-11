Tony Cairoli: a Borgo Panigale sono iniziati i lavori della Ducati

Il Campionato del Mondo di Motocross è attualmente inattivo. La maggior parte degli assi si sta godendo le vacanze dopo una lunga stagione, mentre la serie SMX ha piantato le tende ad Abu Dhabi. Per Antonio "Tony" Cairoli, il lavoro è ufficialmente iniziato dopo il suo sorprendente passaggio da team manager di Red Bull-KTM al progetto motocross Ducati.

Il 38enne italiano ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nei padiglioni Ducati di Borgo Panigali, dove sono stati allestiti un reparto e un'officina separati per i piloti di motocross. Cairoli ha indossato con orgoglio una maglietta Ducati Corse nei tipici colori rosso e nero. "Sta per iniziare una nuova avventura tutta italiana", ha dichiarato "TC222".

Come riportato, il nove volte campione del mondo di motocross Cairoli agirà come ambasciatore del marchio con effetto immediato, ma anche come pilota collaudatore delle nuove moto di tanto in tanto e parteciperà persino alle gare nazionali. L'amico di Cairoli, Alessandro Lupino, che di recente ha ufficialmente concluso la sua carriera di pilota MXGP, sarà un collaudatore permanente per il progetto motocross.

Curiosità: Cairoli ha persino postato sui social network una foto che lo ritrae seduto su una moto Ducati. Tuttavia, la moto è visibile solo fino al manubrio. Sono invece ben visibili vari sensori nella zona della frizione e del freno. Lupino ha poi prontamente commentato a Cairoli: "Wow, il colore rosso ti dona!".