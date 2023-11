Tony Cairoli: O trabalho da Ducati começou em Borgo Panigale

O ícone do Motocross Antonio "Tony" Cairoli fez a sua primeira aparição oficial nos corredores da Ducati Corse em Borgo Panigale depois de se ter separado da Red Bull-KTM.

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

O Campeonato do Mundo de Motocross está adormecido neste momento. A maioria dos ases está a gozar as suas férias depois de uma longa temporada, enquanto a série SMX montou as suas tendas em Abu Dhabi. Para Antonio "Tony" Cairoli, o trabalho começou oficialmente após a sua surpreendente mudança de chefe de equipa na Red Bull-KTM para o projeto de motocross da Ducati.

O italiano de 38 anos fez a sua primeira aparição oficial nos corredores da Ducati em Borgo Panigali, onde foi criado um departamento e uma oficina separados para os pilotos de motocross. Cairoli vestiu orgulhosamente uma T-shirt da Ducati Corse com as típicas cores vermelha e preta. "Uma nova aventura, completamente italiana, está prestes a começar", disse "TC222".

Como já foi referido, Cairoli, nove vezes campeão do mundo de motocross, vai atuar como embaixador da marca com efeito imediato, mas também como piloto de testes para as novas motos, de tempos a tempos, e até participará em corridas nacionais. O companheiro de Cairoli, Alessandro Lupino, que recentemente terminou oficialmente a sua carreira de piloto de MXGP, será um piloto de testes permanente para o projeto de motocross.

Facto interessante: Cairoli até publicou uma fotografia nas redes sociais que o mostra sentado numa moto Ducati. No entanto, a moto só é visível até ao guiador. Vários sensores na área da embraiagem e dos travões são claramente visíveis. Lupino comentou então prontamente com Cairoli: "Uau, a cor vermelha fica-te bem!"