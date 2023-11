USA: Jorge Prado (GASGAS) parteciperà all'apertura della SX?

Si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il campione del mondo MXGP Jorge Prado parteciperà ad alcuni eventi del Supercross statunitense a partire da gennaio. Sarebbe un punto di riferimento per il futuro.

La stagione del Supercross statunitense prende tradizionalmente il via il 6 gennaio con l'evento di Anaheim I. L'australiano Jett Lawrence (20) si schiererà nella categoria 450cc con la Honda ufficiale. Cooper Webb tornerà in sella alla Yamaha, mentre il veterano Eli Tomac farà il suo ritorno.

Anche il campione del mondo MXGP Jorge Prado ha ambizioni di supercross. Lo spagnolo di Lugo è stato negli Stati Uniti per quindici giorni dopo il Motocross delle Nazioni e ha avuto modo di familiarizzare con il supercross e di fare paragoni approfonditi con la concorrenza. Attualmente sta partecipando agli incontri con gli sponsor al Salone EICMA di Milano e le voci secondo cui il 22enne potrebbe partecipare ai primi due o tre eventi della nuova stagione negli Stati Uniti non si sono spente.

Questo avrebbe senso, visto che Prado si sta allenando molto intensamente. Si vocifera che dal 2025 gareggerà stabilmente negli Stati Uniti. L'obiettivo ufficiale dello spagnolo per il 2024 è difendere il titolo MXGP. Il viaggio oltreoceano all'inizio dell'anno sarebbe una buona preparazione e servirebbe anche a valutare le sue capacità di prestazione.

In un recente video sulla piattaforma Racer X, Prado ha confessato ancora una volta con gli occhi lucidi che sarebbe sicuramente tentato di correre il Supercross negli USA. Questo approccio non sarebbe una novità: anche l'icona francese Jean-Michel Bayle (54 anni) è sceso sulle piste del Supercross negli Stati Uniti nel 1989, prima dell'inizio della stagione del Campionato del Mondo 250cc. Bayle ha poi vinto la corona del Campionato del Mondo in Europa.

Prado ha raggiunto l'obiettivo di una vita vincendo il titolo MXGP nel 2023 e, come lui stesso sottolinea, può spuntarla. Con Prado, il nuovo arrivato della Red Bull KTM statunitense Chase Sexton e il cowboy del supercross Aaron Plessinger, il Gruppo Pierer avrebbe un trio estremamente forte al via nel gennaio 2024.