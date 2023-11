EUA: Será que Jorge Prado (GASGAS) vai disputar a abertura do SX?

A temporada de Supercross dos EUA começa tradicionalmente a 6 de janeiro com o evento de Anaheim I. O australiano Jett Lawrence (20) vai alinhar na categoria de 450cc com a Honda de fábrica. Cooper Webb estará de volta à sela com a Yamaha, enquanto o veterano Eli Tomac também regressa.

O campeão mundial de MXGP Jorge Prado também tem ambições no supercross. O espanhol de Lugo esteve nos EUA durante quinze dias após o Motocross das Nações e tem-se familiarizado com o tema do supercross e feito comparações perspicazes com a concorrência. Atualmente, está a participar em reuniões com patrocinadores na feira de motos EICMA, em Milão, e os rumores de que o jovem de 22 anos poderia disputar os primeiros dois ou três eventos da nova temporada nos EUA ainda não desapareceram.

Isto faria sentido, uma vez que Prado está atualmente a treinar de forma muito intensa. Há rumores de que ele estará competindo permanentemente nos EUA a partir de 2025. O objetivo oficial do espanhol para 2024 é defender o título de MXGP. A viagem ao outro lado do oceano no início do ano seria uma boa preparação e serviria também como uma avaliação das suas capacidades de desempenho.

Num vídeo recente na plataforma Racer X, Prado confessou mais uma vez, com os olhos a brilhar, que se sentiria tentado a correr o Supercross nos EUA. Esta abordagem não seria nova: o ícone francês Jean-Michel Bayle (54) também foi para as pistas de Supercross nos EUA em 1989, antes do início da época do Campeonato do Mundo de 250cc. Mais tarde, Bayle conquistou o título de Campeão do Mundo na Europa.

Prado alcançou o objetivo de toda uma vida ao conquistar o título de MXGP em 2023 e, como ele próprio sublinha, pode marcar este tópico. Com Prado, o recém-chegado à Red Bull KTM dos EUA, Chase Sexton, e o cowboy do supercross Aaron Plessinger, o Grupo Pierer teria um trio extremamente forte no arranque em janeiro de 2024.