Jorge Prado (GASGAS): "Anaheim 1 sería un sueño"

Jorge Prado (22) ha terminado su viaje de dos semanas de entrenamiento de Supercross en los EE.UU.. Tras unos días de descanso, el español ha viajado de vuelta a Europa y el campeón de MXGP del Rad Bull GASGAS Factory Racing Team de la familia De Carli se encuentra actualmente haciendo varias apariciones para socios y patrocinadores en el salón de la moto EICMA de Milán.

En un segundo plano, muchos se preguntan si el tricampeón del mundo de motocross podrá resistirse realmente al atractivo del Supercross estadounidense. "Quería ver cómo sería mi vida en Estados Unidos. Si no hubiera ido a EE.UU. -quién sabe- el año que viene podría haber sido demasiado tarde", reflexionó Prado en un podcast estadounidense y continuó: "Casi todos los pilotos estuvieron allí y probaron, estuve en la pista con Christian Craig y los pilotos de 250cc, por ejemplo".

"Los Grandes Premios no empiezan hasta marzo. Tendría tiempo", dijo el lucense. "Sólo tengo 22 años, es un buen momento. Estoy en un buen momento, tampoco tengo miedo. Tengo que afrontar los whoops poco a poco, pero tengo bastante velocidad. Me encantaría correr en Anaheim 1, ¡sería un sueño!".

Pero Prado también lo tiene muy claro: "Cuando corro el Gran Premio, debo entrenarme en casa, en Lommel, y preparar la temporada. No hay mucho tiempo para pruebas. También tengo Anaheim 1 en mente de alguna manera, pero estoy atado al Gran Premio. Ir a Estados Unidos sería una opción, sólo tengo contrato hasta 2024".

A Prado hace tiempo que le convenció el estilo de vida en Estados Unidos: "Me gusta el ambiente en Estados Unidos, también me gusta Europa, pero en KTM todo es aún mejor en Estados Unidos. Si no lo hago ahora, será demasiado tarde. Por supuesto, es difícil cambiarlo todo cuando te trasladas a Estados Unidos. Pero sería un bonito reto y un sueño correr en el estadio con todas las luces".

Prado lo ve como un todo: "Sólo se vive una vez y tengo que hacerlo, este año, o el que viene, dentro de dos o tres años, aunque no esté al 100%. Tengo que hacerlo y al menos intentarlo. Quiero vivir esta experiencia".