Jorge Prado (GASGAS) : "Anaheim 1 serait un rêve".

Le champion du monde MXGP espagnol Jorge Prado continue de se montrer tiraillé entre une participation en tant qu'invité à l'ouverture de la série de supercross américaine à Anaheim début janvier et un éventuel avenir aux Etats-Unis.

Jorge Prado (22 ans) a terminé son stage d'entraînement de deux semaines en supercross aux États-Unis. Après quelques jours de vacances, l'Espagnol est rentré en Europe. Actuellement, le champion MXGP de l'équipe Rad Bull GASGAS Factory Racing de la famille De Carli fait plusieurs apparitions au salon de la moto EICMA de Milan pour des partenaires et des sponsors.

Dans l'ombre, beaucoup se demandent si le triple champion du monde de motocross pourra réellement résister à la tentation du supercross américain. "Je voulais voir comment serait ma vie aux États-Unis. Si je n'étais pas allé aux États-Unis - qui sait - l'année prochaine, il aurait peut-être été trop tard", ruminait désormais Prado dans un podcast américain, avant de poursuivre : "Presque tous les pilotes étaient là et faisaient des tests, j'ai par exemple été en piste avec Christian Craig et les pilotes de 250".

"Les Grands Prix ne commencent qu'en mars. J'aurais le temps", a fait remarquer l'homme de Lugo. "Je n'ai que 22 ans, c'est le bon moment. Je suis dans un bon flow en ce moment, je n'ai pas peur non plus. Je dois aborder les whoops petit à petit, mais j'ai une assez bonne vitesse. J'adorerais piloter Anaheim 1, ce serait un rêve !"

Mais Prado ne le sait que trop bien : "Quand je cours les Grands Prix, je devrais m'entraîner chez moi à Lommel et me préparer pour la saison. Il n'y a pas beaucoup de temps pour les essais. J'ai aussi Anaheim 1 en tête d'une manière ou d'une autre, mais je suis lié aux Grand Prix. Aller aux États-Unis serait une option, je n'ai un contrat que pour 2024".

Prado est depuis longtemps convaincu du style de vie aux États-Unis : "J'aime l'ambiance aux États-Unis, j'aime aussi l'Europe - mais aux États-Unis, tout est encore mieux chez KTM. Si je ne le fais pas maintenant, il sera trop tard. Bien sûr, c'est dur de tout changer en partant aux Etats-Unis. Mais ce serait un beau défi et un rêve d'entrer dans ce stade avec tous ces projecteurs".

Prado voit les choses de manière globale : "On ne vit qu'une fois et je dois le faire - cette année, ou l'année prochaine, dans deux ou trois ans, même si je ne suis pas à 100 %. Je dois le faire et au moins essayer. Je veux vivre cette expérience" !